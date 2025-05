L’armée et la Défense civile mobilisées au Liban-Nord et dans le Akkar pour le scrutin

L’armée libanaise et la Défense civile ont annoncé avoir pris dès vendredi des mesures « exceptionnelles » dans les régions concernées par la deuxième étape des élections municipales, prévue dimanche au Liban-Nord et dans le Akkar. «Les unités militaires ont commencé à se déployer et à prendre des mesures qui comprennent l’installation de barrages temporaires et et la circulation de patrouilles, en coordination avec les autres agences de sécurité, dont la mission sera de préserver la sécurité et la stabilité durant l’opération électorale, tout en empêchant les confrontations», indique le commandement de l’armée dans un communiqué. Les élections municipales s’étendent sur les trois premiers dimanches et le dernier samedi du mois de mai, une échéance qui se déroule avec trois ans de retard, en raison de crises successives au Liban. Lors de la première étape du processus, tenue dimanche dernier dans l’ensemble du Mont-Liban, le scrutin s’était déroulé dans des conditions globalement satisfaisantes, sans incidents majeurs. Les forces de sécurité étaient mobilisées pour empêcher et contenir tout incident. Le commandement de l’institution militaire demande aussi aux citoyens de « se conformer aux directives pour leur propre sécurité ». La Défense civile a également annoncé une série de mesures similaires à celles mises en œuvre la semaine dernière. Un « plan d’alerte maximale » sera activé à partir de 8h du matin, le samedi 10 mai, et restera en vigueur jusqu’à 8h le lundi 12 mai. L’ensemble du personnel, des ambulanciers aux sapeurs-pompiers, ainsi que le matériel d’intervention, seront mobilisés pour assurer une réponse rapide à toute urgence et garantir la sécurité publique durant tout le processus électoral. Le déploiement effectif sur le terrain débutera dès 5h du matin le dimanche 11 mai. Il concernera les principaux axes routiers, les carrefours stratégiques, ainsi que les environs des bureaux de vote dans les différents cazas des deux gouvernorats. La salle de coordination opérationnelle conjointe a été réactivée 24 heures sur 24 afin d’assurer une liaison permanente entre les régions et les organismes impliqués dans la gestion électorale. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

