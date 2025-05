Le chef de la diplomatie iranienne en Arabie et au Qatar avant la visite de Trump

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, doit se rendre samedi en Arabie saoudite et au Qatar, avant le voyage du président américain Donald Trump au Moyen-Orient prévu la semaine prochaine, a annoncé vendredi la diplomatie iranienne. M. Araghchi se rendra d'abord à Riyad pour « rencontrer et discuter avec de hauts responsables saoudiens » puis à Doha « pour participer à la conférence du dialogue Iran-Monde arabe », selon le communiqué publié sur le site du ministère iranien des Affaires étrangères. Donald Trump est attendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Emirats arabes unis du 13 au 16 mai. Ce voyage aurait dû être le premier déplacement à l'étranger du président américain depuis son retour au pouvoir en janvier, sans son aller-retour éclair à Rome pour les funérailles du pape François. L'Iran et les Etats-Unis, qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, ont entamé le 12 avril des pourparlers indirects sur le dossier du nucléaire iranien, via une médiation du sultanat d'Oman. Un quatrième cycle de discussions, prévu samedi dernier, a été reporté pour des « raisons logistiques », selon Oman. Mercredi, Donald Trump a indiqué qu'il allait « prendre une décision » sur la manière dont les Etats-Unis désignent le Golfe, après que plusieurs médias américains lui ont prêté l'intention de l'appeler à l'avenir « golfe Arabique » ou « golfe d'Arabie » plutôt que « golfe Persique ». Cette décision froisserait l'Iran au moment où Washington mène des pourparlers avec Téhéran sur le nucléaire. M. Araghchi a affirmé qu'une telle mesure signifierait « une intention hostile dirigée contre l'Iran et son peuple ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

