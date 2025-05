Crash d'un avion sanitaire au Chili : l'armée retrouve les corps sans vie des six passagers

Les corps des six occupants d'un avion sanitaire qui s'est écrasé quelques minutes après son décollage mercredi autour de Santiago ont été retrouvés sans vie jeudi, ont annoncé les autorités locales.

Les membres de l'armée de l'air chilienne ont retrouvé l'épave de l'avion lors d'un survol en hélicoptère et ont ensuite confirmé qu'il n'y avait aucun survivant, a indiqué le délégué du gouvernement pour la région de Santiago, Gonzalo Duran.

Le contact avait été perdu avec l'appareil mercredi soir peu après son décollage en direction d'Arica, une ville de l'extrême nord du pays.

Il s'est écrasé dans une zone montagneuse et difficile d'accès de la municipalité de Curacaví, à environ 40 km à l'ouest de la capitale chilienne.

Six personnes, dont un...

