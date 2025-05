Quinze Syriens interpellés et 400 comprimés de Captagon saisis à Baalbeck

Une patrouille de la Brigade des douanes de Baalbeck a intercepté un pick-up transportant quinze ressortissants syriens entrés illégalement au Liban, lors d’une opération de sécurité impliquant une course-poursuite, a annoncé la Direction des douanes dans un communiqué jeudi.

« Quelque 400 comprimés de Captagon ont été saisis pendant la fouille du véhicule », précise le texte, ajoutant que les personnes interpellées, ainsi que les stupéfiants confisqués, ont été remis à l’armée libanaise. Une enquête a été ouverte sous la supervision des autorités judiciaires compétentes.



« Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts constants déployés par les douanes pour lutter contre la contrebande et les infiltrations », et témoigne, selon le communiqué, de « la vigilance permanente » de leurs agents face aux défis.

Le Liban partage avec la Syrie une frontière de quelque 330 kilomètres, poreuse et jamais officiellement délimitée, depuis l'époque du Mandat français sur les deux pays voisins pendant la première moitié du XXe siècle, ce qui en fait une zone propice à la contrebande.



Les forces de l'ordre libanaises annoncent régulièrement des arrestations et des saisies liées au trafic de Captagon, une amphétamine illégale produite au Liban et en Syrie. Ses producteurs rivalisent d’ingéniosité pour l’exporter, principalement vers les pays du Golfe, où elle est prisée comme drogue récréative. Les douaniers et les forces de sécurité ont déjà trouvé des comprimés dissimulés dans des denrées alimentaires, des équipements industriels et des bibelots.

Les routes d’exportation terrestre via la Syrie ont également été coupées depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024. Les gouvernements occidentaux accusent le frère de l’ancien président syrien, Maher el-Assad, et son entourage, d’avoir transformé la Syrie en plaque tournante du trafic de drogue.