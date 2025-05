Le politologue américain Joseph Nye, théoricien du « soft power », est décédé

Le théoricien du « soft power », Joseph S. Nye, grand spécialiste des relations internationales et éminent politologue, est décédé à l'âge de 88 ans, a annoncé mercredi l'université Harvard où il avait longtemps enseigné. M. Nye, qui est décédé mardi, a occupé plusieurs postes de haut rang, notamment au ministère américain de la Défense sous Bill Clinton, et présidé la prestigieuse Kennedy School of Governement à Harvard de 1995 à 2004. Auteur de 14 livres et d'innombrables articles, il a mis en avant dans les années 80 le concept de « soft power ». Il fait référence à une diplomatie d'influence ou d'attraction par opposition à une politique de coercition. « Le +soft power+, c'est-à-dire le fait d'amener les autres à vouloir les résultats que l'on souhaite, permet de coopter les gens plutôt que de les contraindre », écrivait-il dans un ouvrage publié en 2004 sur le sujet. Interrogé récemment par l'AFP, Joseph Nye avait porté un jugement sévère sur Donald Trump, qui depuis son retour au pouvoir en janvier s'est attelé à détricoter le « soft power » américain, à coup de droits de douane et avec le démantèlement par exemple de l'agence américaine pour le développement international (USAID). « Trump ne comprend pas vraiment le pouvoir. Il ne pense qu'en termes de coercition et de paiement », disait-il dans un courrier électronique adressé à l'AFP en février. Or, « notre succès au cours des huit dernières décennies a également été basé sur l'attractivité », ajoutait-il. « Le soft power américain a connu des cycles dans le passé », a-t-il poursuivi citant notamment l'impopularité des États-Unis pendant la guerre du Vietnam. « Nous nous en remettrons probablement après Trump, mais il a endommagé la confiance dans les États-Unis », concluait le spécialiste. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

