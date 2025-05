Fumée noire au Vatican, pas de nouveau pape

De la fumée noire s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine mercredi soir vers 19H00 GMT, signe que le premier vote des 133 cardinaux réunis en conclave n'a pas permis d'élire un nouveau pape, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les volutes de fumée étaient visibles sur la place Saint-Pierre par des milliers de curieux et fidèles qui ont attendu plus de trois heures pour connaître en direct l'issue de cette première journée de réunion, qui se tient dans le plus strict huis clos.