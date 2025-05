Toujours plus de « haine et de déshumanisation » à Gaza, dénonce l'ONU

Le plan israélien de « conquête » de la bande de Gaza, dont un ministre de Benjamin Netanyahu a prédit la destruction totale, ne fait qu'intensifier la spirale de violence et d'hostilité, a dénoncé le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dans un entretien à l'AFP. « Ce que nous voyons, c'est seulement plus de destruction, plus de haine, plus de déshumanisation », a constaté Volker Türk.

De passage à Copenhague pour le Conseil de direction des Nations unies qui se réunit cette année dans la capitale danoise, il a en outre déploré « un moment très dangereux pour les civils ».

Lundi, le gouvernement israélien a annoncé le lancement d'une nouvelle campagne militaire qui prévoit la « conquête » de la bande de Gaza et le déplacement massif de sa population à l'intérieur du territoire. Plusieurs pays ont condamné ce plan et appelé à ce que l'aide humanitaire puisse être acheminée dans le territoire. Pour le Haut-Commissaire, le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza « doit être levé immédiatement ».

« Espace de raison et de paix »

« L'assistance humanitaire doit arriver. C'est une obligation, c'est une obligation en droit international », a rappelé M. Türk. « Je ne peux qu'appeler Israël à fournir une assistance humanitaire proportionnée aux besoins d'une population en extrême souffrance ».

Israël accuse le Hamas de détourner l'aide humanitaire, et justifie son blocus de la bande de Gaza par la nécessité de faire pression sur le mouvement pour qu'il libère les otages. De son côté, le mouvement islamiste palestinien accuse Israël de « chantage » à l'aide humanitaire.

« Nous devons finalement parvenir à un espace de raison et de paix », a insisté M. Türk. « La guerre doit cesser, il doit y avoir un cessez-le-feu, il doit y avoir une solution politique, tous les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition », a-t-il dit.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a estimé mardi que des négociations pour une trêve avec Israël n'avaient plus d'intérêt.

Selon le responsable onusien, la situation actuelle montre le besoin de réaffirmer les principes du multilatéralisme. « Dans ce moment géopolitique actuel, il est d'autant plus important de revenir aux principes, aux valeurs, aux normes, aux institutions, car ils ont bien servi l'humanité en 80 ans », a affirmé Volker Türk. « Si nous les perdons, nous perdons beaucoup de ce qui a été possible en termes de progrès humain, de développement, aussi lorsqu'il s'agit d'action humanitaire et de droits de l'homme ».

Il est donc nécessaire que « le monde se rassemble à nouveau (...) et que les pays les plus puissants du monde voient qu'il est dans leur intérêt d'agir en faveur de la paix et non en faveur de la guerre », a-t-il souligné.