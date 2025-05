Le président Aoun fait don d’un mois de salaire à la Croix-Rouge libanaise

Le président libanais Joseph Aoun a annoncé, mercredi, qu’il fera don d’un mois de salaire à la Croix-Rouge libanaise, à l’occasion du lancement de la campagne nationale de collecte de fonds de l’organisation pour l’année 2025. L’annonce a été faite lors d’une réunion au palais de Baabda, en présence de la Première dame, Neemat Aoun, et d’une délégation de la Croix-Rouge conduite par son président, le Dr Antoine Zoghbi.

« Permettez-moi d’offrir mon salaire en contribution à votre cause. Aucun mot ne saurait rendre justice à votre travail, vos efforts et vos sacrifices », a déclaré le président Aoun, saluant l’engagement de l’organisation « à travers tout le pays, sans distinction confessionnelle ou politique ».

Évoquant son expérience en tant qu’ancien commandant en chef de l’armée, Joseph Aoun a souligné que la Croix-Rouge libanaise « a toujours été présente, parfois même en avance (sur les forces militaires(, lors des appels d’urgence. Cette image restera gravée dans ma mémoire. »

Le Dr Zoghbi a déclaré : « Aujourd’hui, nous lançons la campagne annuelle de financement de la Croix-Rouge libanaise pour 2025, et c’est une étape importante pour nous, sous votre présidence. En ces temps de fraternité, de solidarité et de coopération, des valeurs que vous portez dans votre cœur et que vous avez incarnées tout au long de votre parcours, où que vous soyez passé. »

Il a rappelé que la Croix-Rouge compte aujourd’hui 12 000 volontaires et plus de 5 000 secouristes mobilisables à tout moment, sur l’ensemble du territoire. « Nous formons les jeunes Libanais dans le respect des valeurs humaines, de l’éthique sociale et des principes universels de notre organisation. Nous disposons d’écoles, d’une faculté universitaire de soins infirmiers, ainsi que d’un centre de formation de référence pour renforcer notre structure académique », a-t-il ajouté.

« Nous avons collaboré avec tous les acteurs : forces de sécurité, autorités civiles, ministères, gouvernorats, conseils municipaux. Nous avons travaillé avec tous, notamment lors de la dernière guerre, pour atténuer le choc et la douleur des crises, et rationaliser les réponses humanitaires. C’est pourquoi nous sollicitons aujourd’hui le soutien de tous les Libanais pour poursuivre ensemble notre mission de garant de la santé et de la sécurité publique, et rester une organisation nationale volontaire, aux côtés de l’État libanais et de l’armée, en temps de paix comme en temps de guerre », a conclu le Dr Zoghbi.



Début novembre 2024, en pleine guerre entre le Hezbollah et Israël, la Croix-Rouge avait lancé un appel urgent de plus de 115 millions de dollars pour répondre aux immenses besoins humanitaires au Liban, alors qu’Israël intensifiait ses attaques. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) avait alors lancé un appel à hauteur de 100 millions de francs suisses (115,8 millions de dollars) pour fournir une aide immédiate et à long terme à environ 600 000 personnes affectées par la guerre.