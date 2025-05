Moscou dit faire le maximum pour assurer la sécurité des célébrations du 9-Mai

Le Kremlin a dit mercredi prendre « toutes les mesures nécessaires » pour garantir à Moscou la sécurité des célébrations à venir des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, à laquelle doivent participer près d'une trentaine de dirigeants étrangers. Ces deux derniers jours, de multiples attaques de drones ukrainiens ont perturbé le fonctionnement d'aéroports dans l'ouest de la Russie, suscitant des craintes sur la tenue en bon ordre des cérémonies.

Dans la nuit de mardi à mercredi, de nouvelles attaques aériennes croisées entre la Russie et l'Ukraine ont tué deux personnes à Kiev, fait une dizaine de blessés côté ukrainien, et entraîné la fermeture temporaire d'aéroports à Moscou. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a affirmé mercredi que la Russie prend « toutes les mesures nécessaires » pour assurer la sécurité des célébrations, dont le point d'orgue sera le défilé militaire prévu vendredi sur la place Rouge, auquel doit notamment assister le président chinois Xi Jinping.

Selon M. Peskov, « des restrictions dans le fonctionnement de l'internet mobile » ont été instaurées à Moscou, en raison de menaces ukrainiennes. Ces célébrations occupent une place centrale dans le culte patriotique de la victoire de 1945 promu par le Kremlin, qui soutient que l'offensive en Ukraine, déclenchée en février 2022 et qui a fait des dizaines de milliers de morts dans chaque camp, est un prolongement de la guerre contre Hitler.

A l'occasion des commémorations, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé le 28 avril une trêve unilatérale de trois jours, du 8 au 10 mai. Mais cette proposition de cessez-le-feu, qui doit entrer en vigueur mercredi à 21H00 GMT, a été vivement critiquée par Kiev. Le président Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il ne « croyait pas » que la Russie respecterait la trêve et déclaré que l'Ukraine ne pouvait garantir la sécurité des dirigeants se rendant à Moscou.

Recontrée aux abords d'une artère de Moscou, où passaient les véhicules militaires participant à la répétition générale du défilé du 9 mai, Valeria Pavlova, étudiante russe de 22 ans, a dit à l'AFP avoir « du mal à croire » que l'Ukraine observe cette trêve.

Sites militaires visés en Russie

L'Ukraine a poursuivi ses attaques nocturnes de drones en Russie, entraînant dans les premières heures de mercredi « des restrictions temporaires » et des détournements de vols se dirigeant vers l'aéroport international de Chérémétiévo, à Moscou, selon la compagnie nationale russe Aeroflot. Depuis mardi, au moins 350 vols ont été annulés ou retardés en Russie, et au moins 60.000 passagers affectés, a annoncé mercredi l'association des tour-opérateurs russes.

L'espace aérien de l'Ukraine, dont le territoire est bombardé quotidiennement et massivement par Moscou, est pour sa part complètement fermé depuis le début de l'attaque russe en 2022. D'après le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, quatorze drones ukrainiens se dirigeant vers la capitale ont été abattus par la défense antiaérienne dans la nuit de mardi à mercredi. La veille, les activités de plusieurs autres aéroports russes avaient déjà dû être suspendues à cause d'attaques ukrainiennes.

Moscou suspend régulièrement le trafic aérien dans les zones où ses systèmes de défense aérienne sont opérationnels, mais l'ampleur des fermetures forcées a considérablement augmenté à l'approche du 9 mai. L'Ukraine, via Andriï Kovalenko, un responsable ukrainien chargé de lutter contre la désinformation, a par ailleurs revendiqué mercredi des attaques contre des cibles militaires en Russie : trois entreprises et deux bases aériennes.

Attaques meutrières en Ukraine

Quelques heures avant le début du cessez-le-feu décrété par Moscou, l'armée russe a lancé pour sa part dans la nuit quatre missiles balistiques et 142 drones sur l'Ukraine, a indiqué M. Zelensky mercredi. A Kiev, deux personnes -- une mère et son fils -- ont été tuées et sept autres blessées, dont quatre enfants, a-t-il poursuivi. Selon M. Zelensky, les régions de Zaporijjia, Donetsk, Jitomir, Kherson et Dnipro ont également été visées pendant la nuit. La ville de Zaporijjia (sud) a été attaquée par 13 drones, selon la police, qui a fait état de quatre blessés.

Après ces nouvelles frappes meurtrière sur Kiev, le dirigeant ukrainien a réclamé « une pression considérablement accrue et des sanctions plus sévères » contre Moscou, estimant qu'il s'agissait du seul moyen pour « ouvrir la voie à la diplomatie ». Kiev appelle à un cessez-le-feu « inconditionnel » de 30 jours avant des négociations avec la Russie -- une proposition soutenue par le président américain Donald Trump, mais qui a été précédemment rejetée par Vladimir Poutine.

Moscou, qui estime que Kiev utiliserait une telle trêve pour se réarmer, veut au préalable des engagements sur ses demandes maximalistes, notamment l'annexion de cinq régions ukrainiennes et le renoncement de Kiev à rejoindre l'Otan.