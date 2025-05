Londres se dit « prêt » à intervenir pour une « désescalade » entre l'Inde et le Pakistan

Le gouvernement britannique s'est dit mercredi « prêt » à intervenir pour une « désescalade » entre l'Inde et le Pakistan, où des bombardements mutuels ont fait au moins 34 morts dans la confrontation la plus grave entre les deux voisins depuis deux décennies. « Notre message serait que nous sommes un ami, un partenaire pour les deux pays. Nous sommes prêts à (les) soutenir », a déclaré le ministre du Commerce britannique Jonathan Reynolds sur la BBC. L'Inde et le Pakistan ont « un intérêt dans la stabilité régionale », a-t-il ajouté. « Tout ce que nous pouvons faire en termes de dialogue, de désescalade, nous sommes prêts et en mesure de le faire », a poursuivi Jonathan Reynolds. Le ministère des Affaires étrangères britannique « déconseille » sur son site internet « tout déplacement, sauf essentiel » à moins de 8 kilomètres de la frontière entre le Pakistan et l'Inde. « Nous continuons à suivre la situation de près. Les ressortissants britanniques doivent se tenir informés de nos conseils aux voyageurs et suivre les conseils des autorités locales », ajoute le Foreign Office.

