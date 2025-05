Le ministère des Télécoms lance une compétition pour créer le logo de « Liban Télécom »

Le ministère libanais des Télécoms a annoncé lundi dans un communiqué l'organisation d'une compétition pour créer le logo de « Liban Télécom », une compagnie en cours de création et qui devrait être rattachée au ministère. Le ministère a appelé les étudiants de l'Université libanaise et des universités privées du pays à y prendre part, « dans le but de dessiner un logo qui représentera le concept des télécoms et de la communication », indique le texte. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21 mai 2025 sur le lien suivant : https://forms.gle/VscVJeFtc8N1YnzJ8. La date limite pour l'envoi des logos par courriel a été fixée au 30 mai 2025. Les conditions de participation peuvent être consultées sur le lien suivant :...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte