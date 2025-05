Quand Gregory Buchakjian, François Sargologo et Hanibal Srouji décrètent « la fin du romantisme »

Ce sont les œuvres de Sargologo qui accrochent en premier le regard. Des représentations photographiques d’une nature exubérante collées, sans cadres ni fioritures, à même le mur. Une série fortement évocatrice des peintures romantiques. Leur font face deux toiles longitudinales en grand format du peintre manipulateur du feu Hanibal Srouji, qui interpellent les rétines par la flamboyance « émotionnelle » de leurs éparses touches jaunes-orangées, lesquelles contrastent avec l’achromatisme évocateur de paysages calcinés d’autres toiles, libres et en petit format, du même peintre. Sur tout un pan de mur plus loin, c’est une œuvre particulière de l’artiste transdisciplinaire et historien d’art Gregory Buchakjian qui superpose la vue dessinée d’un temple romain – celui de Hosn Niha, dans la Békaa, où en...

