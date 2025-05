« Ça fait du bien de voter ! » : au Mont-Liban, une première journée d’élections municipales dans le calme

« Il fallait bien organiser ce vote au final. » Après plus de deux ans de reports successifs, les élections municipales ont livré leur première manche ce dimanche 4 mai dans les différentes communes du Mont-Liban. Ce premier scrutin municipal en neuf ans, qui a lieu près de six mois après le début du cessez-le-feu avec Israël après 13 mois de guerre dévastatrice, s’est globalement bien déroulé, malgré quelques incidents et infractions. À la fermeture des bureaux de votes à 19h, 45,08 % des électeurs s’étaient rendus aux urnes pour élire 333 conseils municipaux dans les six cazas concernés (Aley, Baabda, Chouf, Jbeil, Kesrouan, Metn), selon le ministère de l’Intérieur. Un chiffre en légère baisse par rapport au scrutin de 2016 (47,4 %).« Un retour à la souveraineté du Liban »Mais pour les...

