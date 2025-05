Geagea appelle à voter et salue le travail du gouvernement pour l'organisation des municipales

Au premier jour des élections municipales, qui ont lieu dimanche dans le mohafazat du Mont-Liban, le chef des Forces libanaises Samir Geagea a appelé les électeurs à voter « massivement », saluant le travail des autorités pour organiser le scrutin.

Dans un communiqué, M. Geagea a estimé que l'organisation des élections municipales est « un des indicateurs que le Liban est entré dans une nouvelle phase ». Il a dans ce cadre félicité le gouvernement de Nawaf Salam « pour sa détermination » à organiser le scrutin et pour les préparatifs accomplis. S'adressant aux électeurs du Mont-Liban, il les a appelés à participer « massivement » au vote. « Ce scrutin peut, si les citoyens votent judicieusement, contribuer à améliorer, développer et moderniser leurs localités », notamment en ce qui concerne leur développement et leur qualité de vie, a-t-il ajouté.

Il a encore souhaité que les municipales soient « une véritable fête démocratique » et que « la compétition ne serve pas à régler des comptes mais à améliorer le travail au sein des villes et villages ».

Les électeurs des six cazas du Mont-Liban (Jbeil, Kesrouan, Baabda, Metn, Aley et Chouf) sont appelés à voter ce dimanche pour élire de nouveaux conseils municipaux, en place depuis 2016 et dont les mandats ont été prorogés à trois reprises depuis 2022. Quelque 333 conseils municipaux doivent être élus et des dizaines de milliers d'électeurs sont appelés à voter, ainsi que pour l'élection des moukhtars, responsables des affaires des citoyens liées à l'état civil. Le scrutin se poursuivra au Liban-Nord dimanche prochain 11 mai, puis dans la Békaa et à Beyrouth le 18, avant de se clôturer le samedi 24 mai au Liban-Sud, où de nombreux villages ont été dévastés par la guerre entre le Hezbollah et Israël.