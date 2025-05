Au Vatican, les cardinaux entament leur 9e réunion préparatoire

Les concertations pour trouver un successeur au pape François se poursuivent au Vatican où les cardinaux ont entamé samedi leur neuvième journée de « congrégations générales », ces réunions à huis clos avant le conclave qui débutera mercredi.

Fendant la foule des pèlerins et des journalistes, une partie des cardinaux sont arrivés à pied, peu avant 9 heures, pour ces réunions organisées dans la salle Paul VI du Vatican, où électeurs et non-électeurs échangent sur les thématiques prioritaires de l'Eglise.

Vendredi plus de 180 cardinaux étaient présents à ces réunions matinales, dont plus de 120 électeurs âgés de moins de 80 ans. Ils seront 133 électeurs à s'enfermer le 7 mai dans la chapelle Sixtine, pour un conclave dont ils ne ressortiront qu'une fois un pape élu, à la majorité des deux tiers. Beaucoup tablent sur un conclave court, mais la durée reste évidemment inconnue: « Nous ne savons pas, nous attendons que le Seigneur nous dise », a affirmé à des journalistes l'archevêque de Singapour William Seng Chye Goh, classé parmi les conservateurs, à son arrivée.

Quant à un choix dans la lignée du pape François, réformateur à la parole tranchée, « nous reconnaissons ce qu'il a fait mais aucun pape n'est parfait, personne ne peut tout faire ». « Nous allons trouver la bonne personne pour succéder à Saint-Pierre » à la tête d'une Eglise comptant quelque 1,4 milliard de catholiques dans le monde, a-t-il ajouté.

L'archevêque d'Alger Jean-Paul Vesco, classé parmi les progressistes, a lui dit « espérer profondément » un futur pape dans la continuité de François qui « a été comme le père de l'enfant prodigue qui ouvre grand ses bras et son coeur, c'est ça qu'on attend d'un Saint Père ». Mais avant ce vote historique « on ne se sent pas prêt, bien sur que non », a-t-il ajouté, expliquant: « on doit découvrir celui que le Seigneur a déjà choisi. On aurait eu besoin de beaucoup plus de temps de prière ensemble, mais je suis sûr qu'au bon moment, on sera prêts et qu'on donnera à l'Eglise le pape que le Seigneur a voulu ».

Quelques heures avant le début de ces réunions, le président américain Donald Trump a publié sur son réseau social un portrait de lui, vraisemblablement généré par l'intelligence artificielle, le montrant revêtu de la tenue papale.