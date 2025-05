Les agriculteurs de Dinniyé demandent une indemnisation immédiate après la dernière tempête

Les agriculteurs de Dinniyé, au Liban-Nord, ont pressé le gouvernement, le ministère de l’Agriculture et la Haute Commission de secours d’évaluer rapidement les dégâts causés par la violente tempête qui a frappé la région mercredi, et de verser des compensations dans les plus brefs délais, a rapporté jeudi l’Agence nationale d’information (ANI, officielle). Ces intempéries, marquées notamment par des vents violents, ont provoqué d’importants dégâts sur les cultures agricoles dans l’ensemble de cette région, des zones côtières aux plaines centrales, jusqu’aux régions montagneuses, selon les agriculteurs. « Les rafales ont fortement compromis la récolte de cette saison, faisant tomber prématurément de nombreux fruits — amandes, prunes, reines-claudes et abricots — au sol. Outre ces pertes, de nombreux arbres fruitiers ont été brisés ou déracinés, causant des dommages à long terme que les agriculteurs estiment irréversibles avant plusieurs années. Des panneaux solaires, des toitures en tuiles et d’autres biens ont également été endommagés », rapporte l'agence. Les agriculteurs ont insisté sur la nécessité d’une intervention immédiate des autorités, avertissant que l’ampleur des pertes les prive de revenus et ne peut être absorbée sans un soutien conséquent. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Les agriculteurs de Dinniyé, au Liban-Nord, ont pressé le gouvernement, le ministère de l’Agriculture et la Haute Commission de secours d’évaluer rapidement les dégâts causés par la violente tempête qui a frappé la région mercredi, et de verser des compensations dans les plus brefs délais, a rapporté jeudi l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).Ces intempéries, marquées notamment par des vents violents, ont provoqué d’importants dégâts sur les cultures agricoles dans l’ensemble de cette région, des zones côtières aux plaines centrales, jusqu’aux régions montagneuses, selon les agriculteurs.« Les rafales ont fortement compromis la récolte de cette saison, faisant tomber prématurément de nombreux fruits — amandes, prunes, reines-claudes et abricots — au sol. Outre ces pertes, de...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte