Dernier hommage de Daniel Rondeau à Mario Vargas Llosa

Daniel Rondeau, qui avait prononcé le discours de réception de Mario Vargas Llosa à l’Académie française, lui a rendu un ultime hommage dans la presse, dont nous retenons l’extrait suivant : « Maintenant que nous ne le verrons plus, j’aimerais rappeler que Mario Vargas Llosa, parmi d’autres, et aux côtés de Milan Kundera, a aidé une génération d’écrivains français à ne pas désespérer de la fiction. Je me souviens que, dans notre paysage intérieur, Jean-Marie Le Clézio et Patrick Modiano, à leurs débuts étaient des planètes assez solitaires posées sur un horizon encombré par les nuages aussi brillants qu’obscurs de la théorie et des idéologies. Nous subissions alors un enfumage systématique qui prétendait faire du roman une ‘‘branche mineure de la sémiologie et de la linguistique’’. Mario Vargas Llosa appartient au premier cercle de ceux qui nous ont encouragés à choisir la littérature. Adieu Mario, et encore merci pour ce carrousel de fêtes partagées et cette merveilleuse manière de vivre ! »

Daniel Rondeau, qui avait prononcé le discours de réception de Mario Vargas Llosa à l’Académie française, lui a rendu un ultime hommage dans la presse, dont nous retenons l’extrait suivant :« Maintenant que nous ne le verrons plus, j’aimerais rappeler que Mario Vargas Llosa, parmi d’autres, et aux côtés de Milan Kundera, a aidé une génération d’écrivains français à ne pas désespérer de la fiction. Je me souviens que, dans notre paysage intérieur, Jean-Marie Le Clézio et Patrick Modiano, à leurs débuts étaient des planètes assez solitaires posées sur un horizon encombré par les nuages aussi brillants qu’obscurs de la théorie et des idéologies. Nous subissions alors un enfumage systématique qui prétendait faire du roman une ‘‘branche mineure de la sémiologie et de la linguistique’’....

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte