Le gouvernement renonce à limoger le chef du Shin Bet

Le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu a renoncé mardi à limoger le chef de la sécurité intérieure, Ronen Bar, au lendemain de l'annonce par celui-ci qu'il quitterait ses fonctions le 15 juin, selon un document judiciaire. « Le gouvernement a décidé d'annuler sa décision du 20 mars 2025 » de limoger M. Bar, indique le document envoyé le même jour par le Bureau du Premier ministre à la Cour suprême et dont l'AFP a obtenu une copie. Le document précise que les appels en cours contre cette décision de limogeage « n'ont donc plus lieu d'être ». Selon des médias israéliens, l'extinction de la procédure judiciaire permet d'étouffer le débat public qui l'entoure et qui met en difficulté le gouvernement. Lundi, après des semaines de tensions avec M. Netanyahu, M. Bar, cible d'une procédure de limogeage qu'il contestait, avait annoncé qu'il quitterait ses fonctions le 15 juin, en assumant la responsabilité de l'échec de son service à empêcher l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Le limogeage annoncé par le gouvernement le 16 mars avait provoqué un tollé dans une grande partie de l'opinion israélienne et des manifestations de masse. Outre M. Bar lui-même, il était contesté notamment par l'opposition, qui y voyait un signe de dérive autocratique du pouvoir, et par la procureure générale de l'Etat. La Cour Suprême a gelé cette mise à l'écart. Depuis plusieurs jours, les deux parties multiplient les accusations mutuelles par documents judiciaires et communiqués interposés. Dans une déclaration --écrite-- envoyée à la Cour suprême le 28 avril, M. Bar a incriminé M. Netanyahu, affirmant notamment que celui-ci lui avait demandé une loyauté personnelle et ordonné d'espionner des manifestants antigouvernementaux. Dans une réponse à la plus haute instance judiciaire dimanche, M. Netanyahu a réfuté un « mensonge absolu ». « L'accusation selon laquelle j'aurais demandé d'agir contre des citoyens innocents, ou contre une protestation politique non violente et légitime durant les protestations en 2023, est un mensonge absolu », a-t-il notamment affirmé. Les deux parties s'opposent également sur la question de savoir si M. Bar avait dûment alerté le pouvoir sur l'imminence d'une attaque avant celle perpétrée le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël. « Il n'a pas accompli sa mission principale cette nuit-là », a affirmé M. Netanyahu dans sa déclaration à la Cour. Le chef du Shin Bet avait contre-attaqué, en fustigeant un document « rempli d'inexactitudes, de citations biaisées et de demi-vérités, visant à sortir les faits de leur contexte et à déformer la réalité ». En annonçant lundi la date de son départ, il est revenu sur l'attaque Hamas. « Après des années sur de nombreux fronts, en une nuit, sur le front sud, le ciel s'est effondré. Tous les systèmes se sont effondrés. Le Shin Bet n'a pas su donner l'alerte », a-t-il dit. « En tant que chef de l'organisation, j'en ai assumé la responsabilité », a-t-il ajouté.



