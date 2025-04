Cent quarante-deux personnes poursuivies en 2024 pour avoir aidé des migrants, alerte une ONG

Au moins 142 personnes ont été poursuivies en 2024 pour avoir aidé ou secouru des migrants en Europe, a alerté mardi une ONG de protection des sans-papiers dans un rapport. Selon le décompte de Picum, plus de 80 personnes ont été poursuivies pour avoir secouru ou aidé des migrants en mer et une vingtaine pour leur avoir fourni de l'eau, de la nourriture ou des vêtements. « C'est la quatrième année d'affilée » que ce chiffre est en hausse, alerte Silvia Carta, une de ses responsables, dénonçant la « criminalisation de la solidarité avec les migrants ». Le rapport se concentre sur des situations en Grèce, Italie, Pologne, Bulgarie, Chypre, Malte, Lettonie et France. Il a été établi notamment à partir d'une veille des médias européens. L'ONG mentionne en particulier le cas de sept militants basques accusés d'avoir profité du passage d'une course pour faire franchir la frontière entre l'Espagne et la France à 36 migrants en mars 2024. Ils devraient être jugés début octobre. Elle évoque aussi une affaire en Pologne, où cinq personnes risquent la prison pour avoir « fourni de l'aide humanitaire » à la frontière avec le Bélarus. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

