Trump : 100 jours de mandat qui ont entraîné l'Amérique et le monde dans son orbite chaotique

« Nous ne faisons que commencer » a promis Donald Trump mardi, en marquant sur un ton triomphaliste et agressif un début de mandat frénétique, qui a ébranlé le monde et déstabilisé l'Amérique. Savourant l'adulation de partisans rassemblés dans le Michigan (région des Grands Lacs, nord), le président a vanté les « 100 jours les plus réussis » de l'histoire américaine. « Faire campagne me manque » a lâché le septuagénaire de 78 ans, dans un long discours ressemblant à s'y méprendre à ceux qu'il prononçait comme candidat.Joe Biden « l'endormi », les médias « menteurs », les juges « communistes », les pays alliés qui « nous ont pillés plus que nos adversaires en matière de commerce », les opposants démocrates traités de « gauchistes cinglés », le chef de la Fed Jerome Powell qui « ne...

