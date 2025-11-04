Un jeune adulte soupçonné d'avoir préparé un acte terroriste au nom de l'EI en Suède

Un homme de 18 ans sera inculpé jeudi pour préparation de crimes terroristes au nom de l'organisation Etat islamique (EI) dans le centre de Stockholm, en Suède, a annoncé mardi l'autorité des poursuites. Cette planification a eu lieu, selon les procureurs, entre août 2024 et février 2025.

« Nous estimons que le but de ces préparatifs était, au nom de l'État islamique, d'instiller une peur profonde au sein de la population. Cet acte criminel aurait pu causer de graves dommages à la Suède », a déclaré le procureur adjoint Henrik Olin, cité dans un communiqué.

Le jeune homme sera inculpé le 6 novembre aux côtés d'un autre jeune homme âgé de 17 ans pour tentative de meurtre en Allemagne en août 2024. Les deux sont aussi soupçonnés de « participation à une organisation terroriste », ajoute le communiqué. L'enquête a été menée par les services de renseignements suédois sous l'autorité du parquet.

L'homme a été arrêté à Stockholm le 11 février et se trouve en détention depuis.



