Moyen-Orient - PORTRAIT

De Bush à Trump, Tony Blair, l’éternel missionnaire du nouveau Moyen-Orient

Si sa nomination pour superviser la gouvernance transitoire de Gaza n’est pas confirmée, elle rejoue une vieille partition néocoloniale et rappelle son héritage fortement contesté dans la région.

L'OLJ / Par Clara HAGE, le 04 novembre 2025 à 09h32

Tony Blair lors d'une interview donné à l'AFP à Londres le 17 juillet 2018. AFP/Tolga AKMEN

Tony Blair pourrait bien, une seconde fois dans sa vie, sentir la « main de l’histoire » sur ses épaules. La première fois, c’était le 10 avril 1998 à Belfast. Le tout nouveau Premier ministre britannique, solennel, s’apprêtait à mettre un terme à trois décennies de violences en Irlande du Nord par l’accord du Vendredi saint. Cette fois, sa main aurait de nouveau écrit l’histoire, veut croire Alastair Campbell, son fidèle directeur de la communication de 1997 à 2003. Il n’y a qu’à voir le plan de paix pour Gaza conçu par Donald Trump et approuvé par Israël et le Hamas. Au point deux : « La bande de Gaza sera réaménagée dans l’intérêt de la population de l’enclave, qui a déjà suffisamment souffert. » Ce ne sont pas les Américains, encore moins les Israéliens qui auraient ponctué la phrase d’une telle empathie. « Je lis la main de Tony...
