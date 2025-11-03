Menu
Moyen-Orient - Entretien

« Les conflits sont de plus en plus nombreux et de plus en plus longs »

Pierre Krähenbühl, directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), s’est entretenu avec plusieurs médias, dont « L’Orient-Le Jour », en marge du IISS Manama Dialogue 2025.  

L'OLJ / Propos recueillis par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 03 novembre 2025 à 14h48

Pierre Krähenbühl, en août 2012, alors directeur des opérations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Photo d'archives CICR

Fort de plus de trente ans de carrière dans l’humanitaire, notamment en Afghanistan et en Bosnie-Herzégovine, il dit ne jamais avoir vu rien de tel que ce qu’il s’est passé à Gaza. Dans le cadre du IISS Manama Dialogue 2025, L’Orient-Le Jour a rencontré le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) depuis 2024, Pierre Krähenbühl, avec trois autres journalistes. Après un passage controversé à l’Unrwa en tant que commissaire général de l’agence pour les réfugiés palestiniens, entre 2014 et 2019, où il a toujours nié les allégations de népotisme et de faute professionnelle avec une collègue, Pierre Krähenbühl est revenu au CICR, où il avait déjà travaillé près de 25 ans.Pourquoi estimez-vous que le conflit à Gaza est l’un des pires que vous ayez jamais vu ?Tout d’abord, je tiens à préciser que pour le père ou la mère...
