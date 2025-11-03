« Les conflits sont de plus en plus nombreux et de plus en plus longs »

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Fort de plus de trente ans de carrière dans l’humanitaire, notamment en Afghanistan et en Bosnie-Herzégovine, il dit ne jamais avoir vu rien de tel que ce qu’il s’est passé à Gaza. Dans le cadre du IISS Manama Dialogue 2025, L’Orient-Le Jour a rencontré le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) depuis 2024, Pierre Krähenbühl, avec trois autres journalistes. Après un passage controversé à l’Unrwa en tant que commissaire général de l’agence pour les réfugiés palestiniens, entre 2014 et 2019, où il a toujours nié les allégations de népotisme et de faute professionnelle avec une collègue, Pierre Krähenbühl est revenu au CICR, où il avait déjà travaillé près de 25 ans.Pourquoi estimez-vous que le conflit à Gaza est l’un des pires que vous ayez jamais vu ?Tout d’abord, je tiens à préciser que pour le père ou la mère...

