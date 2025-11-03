« Les conflits sont de plus en plus nombreux et de plus en plus longs »

Pierre Krähenbühl, en août 2012, alors directeur des opérations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Photo d'archives CICR
Fort de plus de trente ans de carrière dans l’humanitaire, notamment en Afghanistan et en Bosnie-Herzégovine, il dit ne jamais avoir vu rien de tel que ce qu’il s’est passé à Gaza. Dans le cadre du IISS Manama Dialogue 2025, L’Orient-Le Jour a rencontré le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) depuis 2024, Pierre Krähenbühl, avec trois autres journalistes. Après un passage controversé à l’Unrwa en tant que commissaire général de l’agence pour les réfugiés palestiniens, entre 2014 et 2019, où il a toujours nié les allégations de népotisme et de faute professionnelle avec une collègue, Pierre Krähenbühl est revenu au CICR, où il avait déjà travaillé près de 25 ans.Pourquoi estimez-vous que le conflit à Gaza est l’un des pires que vous ayez jamais vu ?Tout d’abord, je tiens à préciser que pour le père ou la mère...
Fort de plus de trente ans de carrière dans l’humanitaire, notamment en Afghanistan et en Bosnie-Herzégovine, il dit ne jamais avoir vu rien de tel que ce qu’il s’est passé à Gaza. Dans le cadre du IISS Manama Dialogue 2025, L’Orient-Le Jour a rencontré le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) depuis 2024, Pierre Krähenbühl, avec trois autres journalistes. Après un passage controversé à l’Unrwa en tant que commissaire général de l’agence pour les réfugiés palestiniens, entre 2014 et 2019, où il a toujours nié les allégations de népotisme et de faute professionnelle avec une collègue, Pierre Krähenbühl est revenu au CICR, où il avait déjà travaillé près de 25 ans.Pourquoi estimez-vous que le conflit à Gaza est l’un des pires que vous ayez jamais vu ?Tout d’abord,...
La région est sous haute tension...
Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.