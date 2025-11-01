Carney dit s'être excusé auprès de Trump pour une publicité antiprotectionniste

Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré samedi s'être excusé auprès de Donald Trump après la diffusion d'une publicité antiprotectionniste par l'Etat de l'Ontario qui avait « offensé » le président américain.

Donald Trump avait vivement réagi à une campagne publicitaire montrant l'ancien président républicain Ronald Reagan critiquer les droits de douane : après avoir brutalement mis fin aux pourparlers commerciaux bilatéraux, il a imposé une hausse supplémentaire de 10% de droits de douane sur les produits canadiens.

« Je me suis excusé auprès du président (Trump). Le président était offensé, » a indiqué M. Carney en marge du sommet de l'Apec à des journalistes dans la ville sud-coréenne de Gyeongju. Il a précisé ensuite avoir « parlé en privé avec lui au cours d'un dîner » auquel les deux dirigeants étaient conviés à l'Apec.

La diffusion de la publicité « n'était pas mon choix », a indiqué le Premier ministre qui a expliqué avoir néanmoins présenté des excuses en tant que « responsable des relations entre les Etats-Unis et le Canada ».

Mark Carney a ajouté que les négociations commerciales reprendraient lorsque les États-Unis seraient « prêts ». « Après tout le bruit de cette semaine, le Canada a toujours le meilleur accord commercial de tous les pays avec les États-Unis », a-t-il noté.

Le Premier ministre libéral a ajouté être inspiré par la performance de l'équipe de baseball des Toronto Blue Jays, qui se bat pour devenir la première équipe canadienne depuis 1993 à remporter les World Series, la finale du championnat nord-américain de baseball.

« Ils prennent des risques, ils sont agressifs, et ils forment une équipe (...). Et notre Canada prend des risques, et nous sommes une équipe », a déclaré Mark Carney. « Je dois avouer que je regardais mon téléphone pendant la deuxième session de l'Apec », a observé le responsable.

Lors du match de vendredi, les Dodgers de Los Angeles, tenants du titre, ont égalisé à 3-3 en battant les Toronto Blue Jays 3-1 à domicile, arrachant ainsi le droit de disputer un septième match décisif.