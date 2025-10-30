Trump et Xi Jinping s'entendent pour apaiser leur conflit commercial

Donald Trump et Xi Jinping se sont entendus jeudi pour apaiser le conflit commercial entre Washington et Pékin qui a ébranlé l'économie mondiale, lors d'une rencontre en Corée du Sud qualifiée par le président américain de « grand succès ».

Le chef d'Etat américain a annoncé un accord sur les terres rares, le soja et certains droits de douane liés au Fentanyl après ses entretiens avec son homologue chinois dans la ville portuaire de Busan (sud-est).

Ce dernier a salué « des consensus sur des solutions aux problèmes » obtenus lors de la rencontre, et a appelé à « finaliser dès que possible » les résultats de ces échanges.

Les partenaires des États-Unis et de la Chine et les marchés financiers scrutaient cette rencontre cruciale, espérant une trêve dans la guerre commerciale que se livrent les deux pays.

Le président américain a ajouté qu'il se rendrait en Chine en avril prochain, invitant en retour Xi Jinping aux Etats-Unis.

Donald Trump a annoncé un accord d'un an, reconductible, sur l'approvisionnement en terres rares - matériau essentiel sur lequel la Chine exerce un quasi-monopole, et dont les restrictions imposées par Pékin sur ses livraisons avaient déclenché sa colère.

« L'accord concernant les terres rares est désormais conclu, et c'est valable pour le monde entier », a affirmé M. Trump à bord de l'avion Air Force One.

Le ministère du Commerce chinois a confirmé la suspension pour un an des restrictions aux exportations, dont certaines liées aux terres rares, annoncées en octobre, ainsi que l'annulation des mesures punitives réciproques contre le transport maritime.

Washington a aussi accepté de réduire de 20% à 10% les droits de douane qui avaient été imposés à la Chine en rétorsion au trafic de Fentanyl, opioïde dont des composants sont produits en Chine et qui fait des milliers de morts aux Etats-Unis, a-t-il indiqué.

Le président américain a encore assuré que la Chine allait acheter aux Etats-Unis « des volumes considérables » de soja et autres produits agricoles, une annonce qui devrait satisfaire les agriculteurs américains, parmi lesquel il compte de nombreux électeurs.

« La Chine a accepté de s'engager sur une procédure d'achat d'énergie américaine », a ajouté Donald Trump sur son réseau social, annonçant une possible « transaction d'envergure concernant l'achat de pétrole et de gaz de l'Alaska ».

Selon M. Trump, « Taïwan n'a jamais été évoqué » au cours de ces entretiens. Pékin revendique la souveraineté de l'île, dont Washington reste le soutien le plus puissant et qui aurait pu faire les frais de marchandage, selon les observateurs.

En revanche, concernant l'Ukraine, « nous en avons parlé pendant longtemps, et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose », a dit Donald Trump.

Après cet entretien d'1h40, il a quitté la Corée du Sud pour Washington. Les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales, qui ne s'étaient pas vus depuis six ans, se sont quittés sans faire de déclaration commune.

Essais nucléaires

Juste avant la rencontre, dans une apparente démonstration de force, le président américain avait annoncé une relance immédiate des essais d'armes nucléaires.

Il a ordonné à son ministère de la Défense de « commencer à tester » les armes nucléaires des Etats-Unis, après que son homologue russe Vladimir Poutine l'a défié avec un test d'un drone sous-marin à capacité nucléaire.

MM. Trump et Xi se connaissent bien pour s'être vus cinq fois pendant le premier mandat du républicain, mais leur dernière entrevue remontait à 2019.

Depuis, la rivalité entre les deux superpuissances n'a fait que s'intensifier et Donald Trump, revenu au pouvoir en janvier, a déclenché une radicale offensive protectionniste au service de son idéologie « L'Amérique d'abord ».





Terres rares

Ce sommet a eu lieu après quelques semaines particulièrement mouvementées.

Le 19 septembre, Donald Trump annonçait une prochaine rencontre avec son homologue chinois, après une conversation téléphonique « très productive ».

Puis les sujets de friction se sont accumulés, jusqu'à celui qui a fait sortir le président américain de ses gonds: la décision le 9 octobre par Pékin de restreindre ses exportations de terres rares, au risque de compromettre le grand programme de réindustrialisation du locataire de la Maison Blanche.

Dénonçant une manœuvre « hostile », M. Trump avait menacé d'imposer des surtaxes douanières écrasantes et de bouder la rencontre.





« Apaisement des tensions »

L'accord commercial ne devrait pas régler les contentieux de fond, qui sont économiques mais aussi stratégiques.

Donald Trump voit d'un mauvais œil les manœuvres diplomatiques de son homologue chinois pour rallier les grands pays émergents et s'est irrité des liens entre la Chine et la Russie.

Mais il avait aussi intérêt, politiquement, à annoncer l'un de ces « deals » dont il raffole alors qu'il est empêtré chez lui dans une crise budgétaire prolongée.

La rencontre avec Xi Jinping conclut, sur une note beaucoup plus sobre, une tournée asiatique qui l'a vu accueilli avec tous les égards en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud, avec des cadeaux fastueux et des promesses de gigantesques investissements aux Etats-Unis.

Donald Trump a déclaré jeudi avoir été trop « occupé » durant son voyage pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong un, mais a ajouté qu'il pourrait revenir.