Ogero annonce le retour à la normale de son réseau, après la réparation du câble maritime Cadmos

L'opérateur public libanais de téléphonie fixe et fournisseur d'internet, Ogero, a indiqué mercredi sur X avoir réparé une panne survenue sur le câble maritime Cadmos, qui relie le Liban à Chypre, assurant que « le transfert de données et l'accès à internet sont revenus à la normale » dans le pays.

Ogero avait annoncé auparavant une panne sur ce câble, sans en préciser les raisons. Le transfert de données et l'accès à internet avaient alors été placés sur d'autres câbles en attendant les réparations. L'opérateur a par ailleurs indiqué que ses équipes «surveillent les lignes pour s'assurer de leur bon fonctionnement et coordonnent avec les parties étrangères pour réparer toute panne rapidement».

Au plus fort de la guerre entre Israël et le Hezbollah, en 2024, le Liban craignait des frappes sur son réseau de télécommunications qui le couperaient du reste du monde. Un scénario catastrophe qui avait été jugé à l'époque peu probable, le pays étant connecté physiquement au réseau mondial de télécoms via deux câbles sous-marins : Cadmos et Imewe, qui connecte le Liban à un réseau de câbles s’étendant entre Marseille et Mumbai. En ayant simultanément accès à ces deux câbles, Ogero est en mesure de déplacer l’intégralité du trafic d’un câble vers un autre sans problème, en cas de coupure ou de souci technique sur l’un d’entre eux.