La Croix-Rouge affirme que cinq volontaires ont été tués dans le Kordofan-Nord

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a indiqué mardi que cinq volontaires soudanais du Croissant-Rouge avaient été tués dans l'exercice de leurs fonctions à Bara, au Kordofan du Nord, et que trois autres étaient portés disparus.

« Ils étaient clairement identifiés par le port de gilets du Croissant-Rouge, censés leur assurer une protection complète, et par des cartes d'identité délivrées par la section locale. Toute attaque contre des équipes humanitaires est inacceptable », a précisé la Fédération internationale dans un communiqué.

La région pétrolifère du Kordofan est un champ de bataille majeur dans la guerre civile soudanaise qui oppose l'armée régulière et les Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire.

Samedi, les RSF ont déclaré avoir repris le contrôle de Bara, une ville stratégique située à un carrefour-clef vers la région du Darfour. Les agences des Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme concernant le niveau de violence dans la ville.

L'équipe du Croissant-Rouge soudanais était en mission officielle à Bara dans le cadre d'une mission de distribution de nourriture, a précisé la FICR, qui ajoute que le Croissant-Rouge soudanais a perdu 21 collègues en service depuis le début du conflit en avril 2023.

La FICR, le plus grand réseau humanitaire au monde, a indiqué que depuis le début de l'année, 25 membres du personnel et bénévoles de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.

Lundi, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a indiqué que des exécutions sommaires de civils par des combattants des RSF avaient été signalées à Bara après sa reprise.

« Les victimes auraient été accusées de soutenir les Forces armées soudanaises. Selon certaines informations, des dizaines de civils auraient été tués », a-t-il déclaré.