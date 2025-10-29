« C’est la même trêve qu’au Liban » : à Gaza, la crainte d’un effondrement du cessez-le-feu après les dernières frappes israéliennes

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google « Nous avons passé une nuit comme celles durant les deux ans de guerre : peu de sommeil à cause du bruit des bombardements. Hier soir, ma mère nous a demandé de mettre nos lits au milieu des chambres, au cas où les murs nous tomberaient dessus. » Depuis son appartement de Khan Younès, dans le sud de Gaza, Farah Abou Hachem raconte la nouvelle nuit « difficile » qu’elle et sa famille ont passée sous les bombes israéliennes, qui pleuvaient à nouveau mardi soir malgré l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 11 octobre, censé mettre fin à plus de deux ans de guerre contre l’enclave.Selon un bilan du ministère de la Santé du territoire palestinien en date de mercredi matin, ces frappes massives ont tué au moins 104 personnes, dont 46 enfants, et en ont blessé 253 autres. L’une d’entre elles s’est abattue non loin de la tour...

« Nous avons passé une nuit comme celles durant les deux ans de guerre : peu de sommeil à cause du bruit des bombardements. Hier soir, ma mère nous a demandé de mettre nos lits au milieu des chambres, au cas où les murs nous tomberaient dessus. » Depuis son appartement de Khan Younès, dans le sud de Gaza, Farah Abou Hachem raconte la nouvelle nuit « difficile » qu’elle et sa famille ont passée sous les bombes israéliennes, qui pleuvaient à nouveau mardi soir malgré l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 11 octobre, censé mettre fin à plus de deux ans de guerre contre l’enclave.Selon un bilan du ministère de la Santé du territoire palestinien en date de mercredi matin, ces frappes massives ont tué au moins 104 personnes, dont 46 enfants, et en ont blessé 253 autres. L’une d’entre elles s’est abattue...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte