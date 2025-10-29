« C’est la même trêve qu’au Liban » : à Gaza, la crainte d’un effondrement du cessez-le-feu après les dernières frappes israéliennes

Une fillette marche parmi les décombres d’une maison détruite lors d’une frappe israélienne à Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 29 octobre 2025. Eyad Baba/AFP
« Nous avons passé une nuit comme celles durant les deux ans de guerre : peu de sommeil à cause du bruit des bombardements. Hier soir, ma mère nous a demandé de mettre nos lits au milieu des chambres, au cas où les murs nous tomberaient dessus. » Depuis son appartement de Khan Younès, dans le sud de Gaza, Farah Abou Hachem raconte la nouvelle nuit « difficile » qu’elle et sa famille ont passée sous les bombes israéliennes, qui pleuvaient à nouveau mardi soir malgré l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 11 octobre, censé mettre fin à plus de deux ans de guerre contre l’enclave.Selon un bilan du ministère de la Santé du territoire palestinien en date de mercredi matin, ces frappes massives ont tué au moins 104 personnes, dont 46 enfants, et en ont blessé 253 autres. L’une d’entre elles s’est abattue non loin de la tour...
« Nous avons passé une nuit comme celles durant les deux ans de guerre : peu de sommeil à cause du bruit des bombardements. Hier soir, ma mère nous a demandé de mettre nos lits au milieu des chambres, au cas où les murs nous tomberaient dessus. » Depuis son appartement de Khan Younès, dans le sud de Gaza, Farah Abou Hachem raconte la nouvelle nuit « difficile » qu’elle et sa famille ont passée sous les bombes israéliennes, qui pleuvaient à nouveau mardi soir malgré l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 11 octobre, censé mettre fin à plus de deux ans de guerre contre l’enclave.Selon un bilan du ministère de la Santé du territoire palestinien en date de mercredi matin, ces frappes massives ont tué au moins 104 personnes, dont 46 enfants, et en ont blessé 253 autres. L’une d’entre elles s’est abattue...
La région est sous haute tension...
Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.