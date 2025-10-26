Limogeage du PDG du géant public Sonatrach

Le PDG du géant pétro-gazier public algérien Sonatrach, Rachid Hachichi, a été limogé après deux ans dans ses fonctions, a annoncé dimanche la télévision publique algérienne, sans donner de raisons à son départ.

M. Hachichi, en poste depuis octobre 2023, a été remplacé par Noureddine Daoudi, qui a occupé auparavant plusieurs postes importants dans le secteur des hydrocarbures en Algérie. M. Daoudi a été installé dans ses nouvelles fonctions lors d'une cérémonie officielle par le ministre des Hydrocarbures et des mines Mohamed Arkab, selon des images diffusées par la télévision publique.

Cet ancien cadre de la Sonatrach avait notamment présidé entre avril 2020 et août 2023 l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft). L'Alnaft est chargée d'attirer les investisseurs dans les secteurs gazier et pétrolier et de gérer les appels d'offre ainsi que l'attribution de licences d'exploration et d'exploitation.

Il y a deux ans, M. Hachichi avait pris les rênes du groupe Sonatrach en remplacement de Toufik Hakkar, limogé après près de quatre ans à la tête de ce groupe détenu à 100% par l'Etat et crucial pour l'économie algérienne. M. Daoudi est le cinquième dirigeant de la compagnie publique des hydrocarbures algérienne depuis 1999.