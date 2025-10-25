Julie Brafman lauréate du 87e prix Albert Londres décerné à Beyrouth

Julie Brafman a remporté samedi le 87e prix Albert Londres de la presse écrite, récompense la plus prestigieuse du journalisme francophone, le jury saluant les articles et enquêtes de la journaliste de Libération, pour « ses reportages judiciaires alliant précision, poésie et empathie ».

Le prix a été remis à Beyrouth pour la deuxième fois, après y avoir été décerné en 2007. La cérémonie a eu lieu à l’École supérieure des affaires (ESA Business School), dans le cadre de Beyrouth Livres. Elle devait initialement se tenir au Liban en 2024, mais avait été reportée et déplacée à Paris en raison de la guerre entre Israël et le Hezbollah.

Notre journaliste Emmanuel Haddad avait été présélectionné pour cette 78e édition, aux côtés d'Eliott Brachet (Le Monde), Iris Lambert (Society, Libération), Ariane Lavrilleux (Disclose), Célian Macé (Libération), Matteo Maillard (Libération, Jeune Afrique) et Arthur Sarradin (Libération, Paris Match).

Le 41e prix de l'audiovisuel a, lui, été décerné à Jules Giraudat et Arthur Bouvard pour leur film « Le syndrome de La Havane » pour Canal+, « un thriller géopolitique mêlant enquête fouillée et images saisissantes ».

Le 9e prix du livre a couronné Elena Volochine pour « Propagande : l'armée de guerre de Vladimir Poutine » (Ed. Autrement). Le jury a applaudi cette « analyse historique et journalistique profonde qui éclaire la Russie d'aujourd'hui ».

De nombreux vainqueurs du prix ayant été correspondants à Beyrouth ont pris la parole durant la cérémonie pour raconter ce qu’était la capitale libanaise à leurs yeux, dont notre journaliste Caroline Hayek, lauréate du 83e prix Albert Londres. Le jury a également remis un prix d’honneur aux journalistes gazaouis, représentés par le directeur du bureau de l’AFP à Gaza, Adel Zaanoun, l'un des personnages principaux du film « Inside Gaza », réalisé par Hélène Lam Trong.

Albert Londres (1884-1932) est le père du grand reportage moderne. La récompense portant son nom avait été décernée pour la première fois en 1933. Pour pouvoir prétendre au prix Albert Londres, les candidats doivent être francophones et avoir moins de 41 ans.