Le Liban annonce un mort et un blessé dans une frappe israélienne

Une personne a été tuée et une autre blessée samedi par une frappe israélienne dans le sud du Liban, malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, a annoncé le ministère libanais de la Santé.

"Une frappe ennemie israélienne contre une voiture à Harouf, dans le district de Nabatiyeh (...) a fait un mort et un blessé", a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'armée israélienne n'a pas commenté pour l'instant cette information.

Malgré un cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à la guerre entre Israël et le Hezbollah, l'armée israélienne continue de mener des frappes régulières au Liban, affirmant viser le mouvement islamiste pour éviter, selon elle, qu'il ne reconstruise ses infrastructures détruites.

Israël continue en outre d'occuper cinq points en territoire libanais, alors que l'accord de cessez-le-feu prévoit son retrait.

Le Hezbollah est sorti très affaibli du conflit et les Etats-Unis soumettent le gouvernement libanais à une intense pression pour qu'il livre ses armes à l'armée libanaise, ce qu'il refuse jusqu'à présent.

Deux hommes ont été tués vendredi dans le sud du Liban lors de frappes israéliennes, ont rapporté un média officiel et le ministère libanais de la Santé, l'armée israélienne affirmant avoir "éliminé" un responsable logistique du Hezbollah.

Ces frappes étaient intervenues au lendemain d'une série de raids sur le sud et l'est du Liban qui ont visé, selon Israël, le mouvement pro-iranien, et fait quatre morts dont une femme.

