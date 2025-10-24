Menu
Dernières Infos - Gaza

Rubio affirme que davantage de pays sont prêts à reconnaître Israël


AFP / le 24 octobre 2025 à 14h48

Les véhicules du convoi du secrétaire d’État américain, Marco Rubio, quittent le Centre de coordination civilo-militaire, à Kiryat Gat, dans le sud d’Israël, le 24 octobre 2025. Photo Amir Cohen/ Reuters

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré vendredi que davantage de pays étaient prêts à normaliser leurs relations avec Israël, mais que cette décision dépendrait d'un accord régional plus large.

Une fin durable de la guerre à Gaza encouragerait davantage de pays à rejoindre les accords d'Abraham, en vertu desquels les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ont normalisé leurs relations avec Israël depuis 2020, a estimé M. Rubio à l'issue d'une visite du nouveau Centre de coordination militaro-civile (CCMC) dont le but est de coordonner diverses opérations liées au cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

« De nombreux pays souhaitent rejoindre » ces accords, a-t-il déclaré.

