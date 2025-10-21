Les clubs israéliens de retour « à domicile » en Euroligue et en Eurocoupe

Les clubs israéliens engagés en Euroligue et en Eurocoupe, compétitions européennes de basket, devraient à nouveau jouer leurs rencontres à domicile en Israël en fin d'année, a annoncé l'Euroligue mardi.

Depuis octobre 2023 et le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas palestinien, les équipes israéliennes disputent à l'étranger leurs rencontres à domicile. Après l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, l'ECA, société organisatrice de l'Euroligue, « a approuvé la proposition d'un retour des matches en Israël à compter du 1er décembre 2025 », selon un communiqué.

« D'ici là, l'Euroligue continuera à rester attentive à l'évolution de la situation, à rester en contact étroit avec les autorités locales et étrangères, les équipes visiteuses et toutes les organisations concernées », a précisé l'ECA, qui souhaite que « la sécurité de toutes les personnes concernées demeure une priorité ».

Néanmoins « l'Euroligue et ses clubs membres accueillent avec optimisme et espoir le récent plan de paix », soumis par le président américain Donald Trump et dont la première phase a mené à la libération des 20 otages vivants du 7-Octobre encore détenus à Gaza en échange de celle de prisonniers palestiniens.

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. L'offensive israélienne menée en représailles a fait 68.216 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, et provoqué un désastre humanitaire.





« Retour à la normale »

En Euroligue, compétition la plus prestigieuse du basket européen, les clubs du Maccabi Tel-Aviv - l'un des plus titrés de l'épreuve avec six sacres - et de l'Hapoël Tel-Aviv disputaient depuis près de deux ans leurs rencontres à domicile à Belgrade (Serbie) et Sofia (Bulgarie).

Dans un communiqué, l'Hapoël, dernier vainqueur de l'Eurocoupe, a remercié « le PDG Paulius Motiejunas, la direction de l'Euroligue ainsi que tous ses clubs membres pour leur compréhension et leur soutien ». Son propriétaire, Ofer Yannay, salue également dans ce même texte « une étape importante vers un retour à la normale ».

Selon le calendrier, le retour des matches d'Euroligue en Israël serait acté pour la 14e journée, avec la visite de l'Asvel sur le parquet de l'Hapoël le 4 décembre. Les Villeurbannais se rendront sur le parquet du Maccabi la semaine suivante, le 11 décembre.

Les déplacements des équipes israéliennes ont également souvent donné lieu à une sécurité renforcée, compte tenu de la situation au Proche-Orient.

A la mi-octobre, en marge d'une rencontre de l'Hapoël Tel Aviv disputée à Valence, en Espagne, cinq personnes ont été interpellées lors de manifestations propalestiniennes. Le match s'était quant à lui déroulé à huis clos afin d'éviter tout débordement.

En France, la venue du Maccabi Tel Aviv en janvier sur le parquet du Paris Basketball, et récemment celle de l'Hapoël avaient aussi donné lieu à une surveillance renforcée.