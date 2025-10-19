Menu
Dernières Infos - Cessez-le-feu

Israël suspend l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza

AFP / le 19 octobre 2025 à 19h16

Un Palestinien déplacé transporte une boîte de fournitures d’urgence fournies par le Programme alimentaire mondial (PAM) après l’avoir reçue dans un point de distribution d’aide dans le centre de la bande de Gaza, le 19 octobre 2025. Photo Eyad BABA /AFP

Israël a suspendu dimanche l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP un responsable sécuritaire israélien en invoquant une violation par le Hamas du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.

« Le transfert d'aide humanitaire vers la bande de Gaza a été suspendu jusqu'à nouvel ordre, à la suite de la violation flagrante de l'accord par le Hamas », selon cette source qui a requis l'anonymat.


