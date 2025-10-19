Israël suspend l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza

Israël a suspendu dimanche l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP un responsable sécuritaire israélien en invoquant une violation par le Hamas du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.

« Le transfert d'aide humanitaire vers la bande de Gaza a été suspendu jusqu'à nouvel ordre, à la suite de la violation flagrante de l'accord par le Hamas », selon cette source qui a requis l'anonymat.