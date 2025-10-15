Un opposant iranien tué à Istanbul

Un militant iranien critique du régime de Téhéran est mort à Istanbul après avoir été grièvement blessé par balle mardi soir, ont rapporté des médias et des associations de défense des droits humains. Selon les agences de presse privées turques DHA et IHA, Masoud Nazari a été pris pour cible au moment où il s'apprêtait à rentrer chez lui, dans l'arrondissement d'Arnavutköy. Il est mort dans la nuit dans un hôpital d'Istanbul des suites de ses blessures.

Ce Kurde iranien originaire de Javanroud, dans la province iranienne de Kermanshah (ouest), était une figure bien connue des milieux religieux sunnites kurdes, selon le groupe de défense des droits humains Haalvsh, basé hors d'Iran. Haalvsh, qui le décrit comme un fervent critique de la théocratie chiite iranienne, précise que l'homme a fui l'Iran pour la Turquie il y a dix ans.

Un membre de la famille de l'opposant, dont l'identité n'a pas été révélée, a affirmé à Haalvsh que celui-ci avait fait l'objet de menaces des services de sécurité iraniens. « L'assassinat de Masoud Nazari est un nouvel exemple des attaques ciblées de la République islamique contre les militants politiques et religieux à l'étranger », a affirmé l'organisation norvégienne de défense des droits humains Hengaw, spécialisée sur les zones kurdes d'Iran.

Selon la presse turque, l'auteur des tirs sur ce militant iranien n'a pas encore été appréhendé.