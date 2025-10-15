Emotion à la procession funéraire d'une victime israélienne du 7-Octobre

Des dizaines de personnes ont participé mercredi à la procession funéraire de l'Israélien Guy Illouz, enlevé le 7 octobre 2023 par le Hamas et dont la dépouille a été restituée lundi à la faveur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

La procession qui a débuté devant la morgue de Rishon Lezion, dans le centre d'Israël, s'est dirigée vers le cimetière de Raanana, plus au nord, où le jeune homme résidait avec sa famille et sera inhumé.

"Pardon, pardon, pardon de n'avoir pas pu te sauver!", dit Amira, une sexagénaire, qui se tient les mains jointes le long du cortège accompagnant le cercueil, recouvert d'un drapeau israélien.

"Je suis venue exprimer ma tristesse", confie-t-elle, ajoutant que "c'est important que la famille ait une tombe pour pleurer, parler et prendre le deuil pour leur fils".

Parmi les participants, beaucoup expriment des sentiments mitigés comme Viki Lavi, qui évoque "notre vie, entre larmes et joie". Elle dit à l'AFP être venue pour soutenir le père du défunt, Michel Illouz, qui a "continué de soutenir les familles d'otages en vie", alors qu'il savait que son fils était mort.

Guy Illouz, un guitariste de 26 ans, travaillait pour d'éminents musiciens israéliens comme preneur de son.

Le 7 octobre 2023, jour de l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël, il était venu danser au festival de musique en plein air Nova, organisé dans la forêt de Reïm, près de la bande de Gaza.

Dans ce vaste terrain du Néguev, les assaillants du Hamas ont massacré au total au moins 370 personnes, selon des données israéliennes.

Guy Illouz a tenté d'échapper dans sa jeep aux assaillants, avant de se réfugier dans un arbre. Mais il sera enlevé, comme 43 autres personnes présentes à ce festival.

Au total, 251 otages seront emmenés à Gaza.

La mort en captivité de Guy Illouz sera annoncée en décembre 2023.

Il figure parmi les quatre premiers otages décédés que le Hamas a restitués lundi.

L'accord obtenu à la suite des pressions du président américain Donald Trump prévoyait la libération de tous les otages, vivants et morts, dans les 72 heures après l'entrée en vigueur de la trêve le 10 octobre, soit lundi à 09H00 GMT.

En échange du retour des 20 otages vivants, Israël a libéré près de 2.000 détenus palestiniens.

Quatre premières dépouilles ont été rendues lundi, suivies de quatre autres mardi dont l'une n'est pas celle d'un otage réclamé par Israël.

