Un rapport alerte sur les reculs de la liberté académique dans le monde

« Gravité de la situation aux Etats-Unis », « vigilance » dans l'Union européenne (UE), « signaux d'alerte en France »: un rapport français dresse mercredi le constat de reculs inquiétants pour la liberté académique partout dans le monde.

Les atteintes sont le résultat de « dérives illibérales visant la science, sous l'influence des régimes autoritaires et/ou des mouvements populistes contemporains », selon le rapport de Stéphanie Balme, directrice du Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po, pour France Universités, association regroupant les présidents d'universités et institutions de l'enseignement supérieur.

« Aux Etats-Unis, l'ensemble des universités, prestigieuses ou modestes, privées ou publiques, toutes disciplines confondues, des sciences sociales aux sciences du climat (...) sont concernées », dans un contexte d' »hostilité politique », déplore le rapport.

Dans l'UE, il mentionne « neuf États membres » qui « présentent un niveau de liberté académique inférieur à la moyenne: l’Autriche, Malte, la Roumanie, la Croatie, la Bulgarie, les Pays-Bas, la Grèce, la Pologne et la Hongrie », requérant « une vigilance particulière ».

En Pologne, plusieurs chercheurs « travaillant sur la Shoah ont été poursuivis en justice pour avoir mis en lumière la complicité de certains segments de la population » dans les persécutions contre les juifs pendant la Seconde guerre mondiale.

En France, la liberté académique est en « net retard », notamment sur le plan juridique et politique, souligne l'autrice. Et ce, « à la différence d’autres domaines relatifs aux libertés fondamentales » dans lesquels la France peut apparaître comme précurseur, comme la liberté de la presse ou les droits économiques et sociaux.

« La montée des critiques visant le prétendu +wokisme+ de nombreuses universités européennes », émanant à la fois de médias et groupes politiques, « a contribué à fragiliser la liberté académique », insiste le rapport. Il rappelle notamment les accusations « d'islamo-gauchisme » portées contre certains universitaires ou les polémiques autour des mobilisations propalestiniennes à Sciences Po.

En France, certains instituts comme l’INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l’alimentation et l'environnement) ou l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), « ont été parmi les premières institutions françaises à réagir » face à l'offensive contre les universités menée par le président américain, Donald Trump, et son mouvement politique aux États-Unis, souligne le document.

Côté solutions, France Universités recommande notamment de « réaffirmer la liberté académique comme un principe fondamental du droit », de « favoriser, au sein de la société, l’émergence d’une culture partagée de la liberté académique » et promouvoir une « diplomatie scientifique européenne ».