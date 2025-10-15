Menu
Dernières Infos - Rencontre Poutine/Chareh

Le président syrien dit à Poutine vouloir « redéfinir » les relations Moscou-Damas


AFP / le 15 octobre 2025 à 15h29

« Le président russe Vladimir Poutine serre la main du président syrien Ahmad al-Charra lors d’une rencontre au Kremlin, à Moscou, en Russie, le 15 octobre 2025. Photo Alexander Zemlianichenko/ Reuters

Le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh a dit mercredi vouloir « redéfinir » les relations Damas-Moscou, lors de sa première rencontre avec Vladimir Poutine depuis le renversement en décembre de Bachar el-Assad, dont le Kremlin était l'un des principaux alliés.  

« Nous essayons de restaurer et de redéfinir d'une nouvelle manière la nature de ces relations afin que la Syrie puisse jouir de son indépendance, de sa souveraineté, ainsi que de son unité et de son intégrité territoriales (...) de sa sécurité et de sa stabilité », a-t-il déclaré lors de cette rencontre retransmise à la télévision.

