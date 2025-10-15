Le président syrien dit à Poutine vouloir « redéfinir » les relations Moscou-Damas

Le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh a dit mercredi vouloir « redéfinir » les relations Damas-Moscou, lors de sa première rencontre avec Vladimir Poutine depuis le renversement en décembre de Bachar el-Assad, dont le Kremlin était l'un des principaux alliés.

« Nous essayons de restaurer et de redéfinir d'une nouvelle manière la nature de ces relations afin que la Syrie puisse jouir de son indépendance, de sa souveraineté, ainsi que de son unité et de son intégrité territoriales (...) de sa sécurité et de sa stabilité », a-t-il déclaré lors de cette rencontre retransmise à la télévision.