Liban, années 70 : trois femmes faisaient de la sensualité un acte politique

Dans les années 1970, à Beyrouth, trois artistes libanaises affirmaient une vision libre, sensuelle et profondément moderne du corps féminin et de l’intime : Huguette Caland, Dorothy Salhab Kazemi et Afaf Zurayk. Un demi-siècle plus tard, leurs œuvres sont réunies à New York, dans une exposition majeure présentée par Salon 94, co-organisée par la curatrice Carla Chammas et Jeanne Greenberg Rohatyn, galeriste de renom à New York.« Ce qui m’a bouleversée, c’est de réaliser à quel point ces artistes parlaient le même langage que leurs contemporaines en Europe, aux États-Unis ou en Amérique latine. Leurs œuvres dialoguent avec celles de Louise Bourgeois ou de Barbara Hepworth. Elles appartiennent pleinement à l’histoire mondiale de l’art », confie à L’Orient-Le Jour la curatrice indépendante Carla...

