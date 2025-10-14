Menu
Dernières Infos - Gaza

Avenir du Proche-Orient : « Je déciderai de ce que je crois juste », dit Trump


AFP / le 14 octobre 2025 à 11h02

Le président américain Donald Trump lors du sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh, le 13 octobre 2025. AFP

« Je déciderai de ce que je crois juste » pour l'avenir de Gaza et des Palestiniens, a affirmé mardi Donald Trump, après un sommet en Egypte censé consolider le cessez-le-feu obtenu entre Israël et le Hamas.

« Beaucoup de gens sont favorables à la solution à un État, d'autres à celle à deux États. Il faudra voir », a déclaré le chef de l'Etat dans l'avion le ramenant à Washington. 

« Je déciderai de ce que je crois juste, mais ce sera en coordination avec d'autres nations », a-t-il ajouté. Tout en repoussant le dossier à plus tard. « Je ne parle pas d'un seul Etat, de double Etat ou de deux Etats. Nous parlons de la reconstruction de Gaza ».

« Je déciderai de ce que je crois juste » pour l'avenir de Gaza et des Palestiniens, a affirmé mardi Donald Trump, après un sommet en Egypte censé consolider le cessez-le-feu obtenu entre Israël et le Hamas.

« Beaucoup de gens sont favorables à la solution à un État, d'autres à celle à deux États. Il faudra voir », a déclaré le chef de l'Etat dans l'avion le ramenant à Washington. 

« Je déciderai de ce que je crois juste, mais ce sera en coordination avec d'autres nations », a-t-il ajouté. Tout en repoussant le dossier à plus tard. « Je ne parle pas d'un seul Etat, de double Etat ou de deux Etats. Nous parlons de la reconstruction de Gaza ».

