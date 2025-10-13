Menu
Dernières Infos - Sommet de Charm el-Cheikh

Les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie signent une déclaration sur Gaza


AFP / le 13 octobre 2025 à 19h54

Le président américain Donald Trump (au centre) s'exprime lors du sommet de paix de Charm el-Cheikh, en Égypte, le 13 octobre 2025. Photo Saul Loeb/AFP

Les États-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie ont signé une déclaration sur Gaza lundi au cours d'une brève cérémonie organisée à Charm el-Cheikh après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

« Le document va détailler les règles et les dispositions et bien d'autres choses », a déclaré Trump en répétant par deux fois que « cela allait tenir », mais sans autre précision sur le texte signé lors du sommet international sur Gaza.

