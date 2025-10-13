Netanyahu entrevoit de nouveaux traités avec des pays arabes ou musulmans grâce à Trump
AFP /
le 13 octobre 2025 à 14h13
Le président américain Donald Trump (à gauche) tient la main du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et s’entretient avec lui au Parlement israélien, la Knesset, à Jérusalem, le 13 octobre 2025. Photo SAUL LOEB / AFP
Israël entrevoit la possibilité d'une conclusion rapide de nouveaux traités de paix entre Israël et des pays arabes ou musulmans grâce à Donald Trump, a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un discours au Parlement en présence du président américain.
« Sous votre direction, nous pouvons forger de nouveaux traités de paix avec les pays arabes de la région et les pays musulmans au-delà » et « je crois qu'avec le leadership du président Trump, cela se produira beaucoup plus vite que certains le pensent », a déclaré M. Netanyahu en faisant référence aux accords d'Abraham ayant permis sous le premier mandat de M. Trump un rapprochement entre Israël et plusieurs pays arabes.
« En tant que Premier ministre d'Israël, je tends la main à ceux qui recherchent la paix avec nous. Personne ne désire plus la paix que le peuple d'Israël », a ajouté M. Netanyahu à la tribune du parlement israélien, à Jérusalem.
Israël entrevoit la possibilité d'une conclusion rapide de nouveaux traités de paix entre Israël et des pays arabes ou musulmans grâce à Donald Trump, a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un discours au Parlement en présence du président américain.« Sous votre direction, nous pouvons forger de nouveaux traités de paix avec les pays arabes de la région et les pays musulmans au-delà » et « je crois qu'avec le leadership du président Trump, cela se produira beaucoup plus vite que certains le pensent », a déclaré M. Netanyahu en faisant référence aux accords d'Abraham ayant permis sous le premier mandat de M. Trump un rapprochement entre Israël et plusieurs pays arabes.« En tant que Premier ministre d'Israël, je tends la main à ceux qui recherchent la paix avec...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.