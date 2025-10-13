Netanyahu entrevoit de nouveaux traités avec des pays arabes ou musulmans grâce à Trump

Israël entrevoit la possibilité d'une conclusion rapide de nouveaux traités de paix entre Israël et des pays arabes ou musulmans grâce à Donald Trump, a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un discours au Parlement en présence du président américain.

« Sous votre direction, nous pouvons forger de nouveaux traités de paix avec les pays arabes de la région et les pays musulmans au-delà » et « je crois qu'avec le leadership du président Trump, cela se produira beaucoup plus vite que certains le pensent », a déclaré M. Netanyahu en faisant référence aux accords d'Abraham ayant permis sous le premier mandat de M. Trump un rapprochement entre Israël et plusieurs pays arabes.

« En tant que Premier ministre d'Israël, je tends la main à ceux qui recherchent la paix avec nous. Personne ne désire plus la paix que le peuple d'Israël », a ajouté M. Netanyahu à la tribune du parlement israélien, à Jérusalem.