Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Israël

Netanyahu entrevoit de nouveaux traités avec des pays arabes ou musulmans grâce à Trump


AFP / le 13 octobre 2025 à 14h13

Le président américain Donald Trump (à gauche) tient la main du Premier ministre israélien Benya­min Netanyahou et s’entretient avec lui au Parlement israélien, la Knesset, à Jérusalem, le 13 octobre 2025. Photo SAUL LOEB / AFP

Israël entrevoit la possibilité d'une conclusion rapide de nouveaux traités de paix entre Israël et des pays arabes ou musulmans grâce à Donald Trump, a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un discours au Parlement en présence du président américain.

« Sous votre direction, nous pouvons forger de nouveaux traités de paix avec les pays arabes de la région et les pays musulmans au-delà » et « je crois qu'avec le leadership du président Trump, cela se produira beaucoup plus vite que certains le pensent », a déclaré M. Netanyahu en faisant référence aux accords d'Abraham ayant permis sous le premier mandat de M. Trump un rapprochement entre Israël et plusieurs pays arabes.

« En tant que Premier ministre d'Israël, je tends la main à ceux qui recherchent la paix avec nous. Personne ne désire plus la paix que le peuple d'Israël », a ajouté M. Netanyahu à la tribune du parlement israélien, à Jérusalem.

Israël entrevoit la possibilité d'une conclusion rapide de nouveaux traités de paix entre Israël et des pays arabes ou musulmans grâce à Donald Trump, a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un discours au Parlement en présence du président américain.« Sous votre direction, nous pouvons forger de nouveaux traités de paix avec les pays arabes de la région et les pays musulmans au-delà » et « je crois qu'avec le leadership du président Trump, cela se produira beaucoup plus vite que certains le pensent », a déclaré M. Netanyahu en faisant référence aux accords d'Abraham ayant permis sous le premier mandat de M. Trump un rapprochement entre Israël et plusieurs pays arabes.« En tant que Premier ministre d'Israël, je tends la main à ceux qui recherchent la paix avec...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés