Gaza: les 20 dépouilles d'otages civils qui doivent être rendues par le Hamas

L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas conclu sous l'égide du président américain Donald Trump prévoit le retour en Israël des 47 otages retenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, dont au moins 25 sont morts.

Voici les portraits des 20 civils présumés morts encore au mains du Hamas.

Hormis le Népalais Bipin Joshi, dont la dernière preuve de vie remonte à novembre 2023, tous les autres ont été déclarés morts par l'armée.





- Bipin Joshi, 22 ans le 7 octobre 2023-

Des doutes planent sur le sort du Népalais Bipin Joshi, car il est l'un des rares otages dont aucune preuve de vie n'a été fournie depuis novembre 2023. En outre, il ne faisait pas partie des 20 otages supposés vivants dont les noms ont été scandés fin septembre par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devant l'assemblée générale des Nations unies.

Etudiant en agriculture, Bipin Joshi faisait partie d'un groupe de Népalais arrivé en Israël trois semaines avant l'attaque du Hamas.

Avant l'arrivée des commandos du mouvement islamiste palestinien au kibboutz Aloumim le 7 octobre, le groupe s'est pris en photo dans un abri avec des ouvriers thaïlandais du kibboutz. Dix Népalais ont été abattus dans l'attaque et Bipin Joshi a été enlevé avec deux Thaïlandais.

Son ami népalais Himanchal Kattel, seul autre survivant de l'attaque au sein du groupe, a raconté à l'AFP qu'une grenade avait été lancée dans l'abri, que Bipin Joshi l'avait prise avant qu'elle n'explose et l'avait jetée, lui "sauvant la vie".

La dernière image de Bipin Joshi en Israël est celle d'une caméra de surveillance du kibboutz le montrant debout, tenu par ses ravisseurs l'emmenant vers Gaza. A cet endroit, le kibboutz a mis un drapeau népalais.

Bipin Joshi est originaire d'une région reculée de l'ouest du Népal. Auprès de l'AFP, sa soeur Pushpa Joshi a décrit son unique frère comme une personne "très serviable et gentille" qui aime jouer au football, écrire de la musique rap et jouer de la guitare.









- Tamir Adar, 38 ans -

C'est en tentant de défendre son kibboutz Nir Oz que Tamir Adar, agriculteur, père de deux enfants de trois et sept ans, a été tué.

Sa famille vivait à Nir Oz depuis trois générations et il y était né.

Selon son kibboutz, Tamir Adar aimait regarder des matchs de football et aller avec sa femme et ses enfants dans les champs en fin de journée pour assister au coucher de soleil en buvant du thé et mangeant des biscuits.

Sa grand-mère, Yaffa Adar, avait quant à elle été kidnappée vivante le 7 octobre, puis libérée lors de la première trêve fin novembre 2023.





- Sahar Baruch, 25 ans -

Enlevé le 7 octobre au kibboutz Beeri, Sahar Baruch est décédé deux mois plus tard, le 8 décembre, lors d'une opération de sauvetage menée par des forces spéciales israéliennes dans la bande de Gaza. Le Hamas diffusait dès le lendemain une vidéo de sa dépouille.

Il devait commencer des études d'ingénieur.

Son frère Idan Baruch avait été tué le 7 octobre alors que ses parents et deux autres frères avaient échappé au massacre.





- Ouriel Baruch, 35 ans -

C'est en mars 2024 que la famille d'Ouriel Baruch a appris que leur fils avait été tué le 7 octobre et son corps enlevé.

Ouriel Baruch, qui vivait à Jérusalem, était marié et père de deux enfants. Il a été tué au festival de musique techno Nova. Il aimait beaucoup danser et participait souvent à des festivals, selon sa famille.





- Tal Chaïmi, 41 ans -

Né en 1981 au kibboutz Nir Yitzhak, Tal Chaïmi, y vivait avec sa femme Ella et leurs trois enfants.

Sorti de chez lui pour défendre sa famille, comme membre de l'unité d'intervention du kibboutz, il a été considéré comme otage puis annoncé mort en décembre 2023.

"Tu as aimé et été aimé et je sais que quoi qu'il arrive, rien ne pourra jamais nous séparer", avait écrit son épouse après l'annonce de sa mort. Elle a accouché de leur quatrième enfant en mai 2024.





- Ronen Engel, 54 ans -

Ronen Engel a été enlevé à son domicile du kibboutz Nir Oz, en compagnie de son épouse Karina Engel-Bart et de leurs deux filles adolescentes, Mika et Yuval, alors que la famille était réfugiée dans sa pièce sécurisée.

Sa mort ce jour-là a été annoncée par l'armée israélienne le 1er décembre 2023, quelques jours après la libération de sa femme et de ses filles au cours de la première trêve.

Ronen Engel était photojournaliste et ambulancier volontaire pour le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, dans la région du Néguev (sud). Il s'occupait du poulailler de Nir Oz et réparait des meubles.

Décrit comme un éternel optimiste, il avait tatoué sur son bras "Always Look on the Bright Side of Life" ("Regarde toujours le bon côté de la vie").





- Meni Godard, 73 ans -

Meni Godard a été tué à son domicile du kibboutz Beeri, en compagnie de son épouse Ayelet Godard, 63 ans.

Il a été rapidement identifié comme otage mais son sort est resté inconnu pendant quatre mois, jusqu'à l'annonce en février 2024 par l'armée israélienne qu'il avait été tué le jour de l'attaque, le corps de sa femme ayant lui été retrouvé et identifié sur place.

Le couple avait quatre enfants et six petits-enfants.

Selon son kibboutz, Meni Godard était né à Tel-Aviv, d'une mère survivante de la Shoah, et avait emménagé à Beeri à l'adolescence. Au cours de sa vie, il fut tour à tour footballeur, soldat pendant la guerre israélo-arabe de 1973, maître-nageur, imprimeur, épicier, entraîneur de football, responsable de la piscine et des finances du kibboutz.





- Ran Gvili, 24 ans -

Le 7 octobre, cet officier d'une unité d'élite de la police (Yassam) dans la région du Néguev, était en arrêt maladie, dans l'attente d'une opération à l'épaule. Apprenant l'attaque en cours, Ran Gvili décide de sortir de chez lui avec son arme personnelle. Il est mort dans des combats devant le kibboutz Aloumim et son corps a été emmené à Gaza.

Passionné de moto, Ran Gvili devait fêter ses 25 ans le lendemain de l'attaque.

Il était originaire de Meitar, près de Beersheva, à l'est de la bande de Gaza.





- Inbar Hayman, 27 ans -

L'Israélo-Roumaine Inbar Hayman, qui participait au festival de musique Nova, tentait de fuir lorsqu'elle a été prise en otage par des assaillants à moto. Rapidement, une vidéo fut diffusée sur les réseaux sociaux du Hamas la montrant inconsciente en train d'être emmenée à Gaza.

Sa mort en captivité sera annoncée en décembre 2023.

Au festival, Inbar Hayman prenait en charge les "raveurs" en détresse suite à la consommation de drogue.

Graffeuse connue sous le surnom de Pink, elle étudiait la communication visuelle à Haïfa.

Elle est la seule femme encore otage depuis la fin de la seconde trêve en mars 2025.





- Guy Illouz, 26 ans -

Venu danser au festival de musique Nova, Guy Illouz a tenté d'échapper aux assaillants dans sa jeep, avant de se réfugier dans un arbre. Il a été en contact une dernière fois avec ses parents, avant d'être délogé et emmené dans la bande de Gaza.

Sa mort en captivité est annoncée en décembre 2023. Il travaillait pour d'éminents musiciens israéliens, comme preneur de son.





- Amiram Kuper, 84 ans -

Amiram Kuper avait été enlevé à son domicile du kibboutz Nir Oz, en compagnie de son épouse Nourit Kuper, 79 ans. La famille réussira par la suite à localiser le téléphone de l'octogénaire dans la bande de Gaza.

Sa femme sera l'une des premières otages libérées en octobre.

Amiram Kuper, qui faisait partie des fondateurs du kibboutz, était un économiste à la retraite, poète à ses heures perdues.

Israël a annoncé en juin 2024 sa mort en captivité.

Il était apparu dans une vidéo publiée le 18 décembre 2023 par le Hamas, aux côtés de deux autres habitants de Nir Oz, Yoram Metzger, 80 ans, et Haïm Peri, 79 ans, qui sont également morts en captivité.





- Eitan Levy, 53 ans -

Chauffeur de taxi, vivant à Bat Yam, dans le centre d'Israël, Eitan Levy, qui avait déposé une amie au kibboutz Beeri le matin du 7 octobre a été tué sur la route du retour. Une vidéo publiée en août 2024 le montre allongé sur le sol dans Gaza et apparemment mort quand des Palestiniens le rouent de coups.

Divorcé et père d'un fils unique, il aimait les excursions et les chiens, selon le Forum des familles d'otages.





- Eliyahu Margalit, 75 ans -

Le matin du 7 octobre, Eliyahu Margalit, qui avait la responsabilité du bétail du kibboutz Nir Oz, s'était réveillé tôt pour aller nourrir ses chevaux. Celui que ses proches surnommaient Churchill ne retournera pas chez lui.

Dans un article sur Ynet, premier site d'information israélien, Gilad Sharon, fils de l'ancien Premier ministre Ariel Sharon, le présentait comme un "Zorba le Grec du Néguev", en référence au personnage joué par Anthony Quinn dans un film de 1964. "Churchill était mon ami, mon âme soeur", écrivait-il.

Le septuagénaire était marié, père de trois enfants et grand-père de trois petits-enfants. Sa fille Nili Margalit avait également été prise en otage, puis libérée lors de la première trêve, en novembre 2023.





- Joshua Loitu Mollel, 21 ans -

Joshua Loitu Mollel, étudiant tanzanien, se trouvait en Israël dans le cadre d'un programme de stages agricoles. Un autre participant au programme, Clémence Félix Mtenga, 22 ans, est également mort le 7 octobre, tandis qu'un troisième, Ezekiel Kitiku, a survécu.

M. Kitiku a raconté à la BBC que quand les premiers tirs de roquettes ont retenti le matin de l'attaque, il s'est mis à l'abri et a contacté ses deux compatriotes. "Êtes-vous en sécurité ?" leur a-t-il écrit à 10h00. Aucun des deux n'a répondu.

Le gouvernement tanzanien a annoncé en décembre 2023 que Joshua Loitu Mollel était mort dans l'attaque et que son corps avait été emmené à Gaza.

Selon son père Loitu Mollel, que l'AFP avait interrogé en octobre 2023, le jeune homme ans était hébergé dans le kibboutz de Nahal Oz, situé près de Gaza. Aîné de cinq enfants décrit par son père comme "poli, obéissant et sérieux", Joshua Loitu Mollel était diplômé d'études agricoles d'une université de Morogoro (est de la Tanzanie) et était en Israël depuis le mois précédent.





- Sonthaya Oakkharasri, 30 ans -

La mort de Sonthaya Oakkharasri a été annoncée le 17 mai 2024, le jour où il aurait dû fêter son 31e anniversaire. Comme nombre de ses compatriotes, le Thaïlandais était ouvrier agricole au sein du kibboutz Beeri, où il a été tué le 7 octobre, avant que son corps ne soit emmené à Gaza.

Il était le père d'une fillette de 7 ans.





- Dror Or, 48 ans -

Dror Or a été tué au kibboutz Beeri. Sa mort a été officialisée en mai 2024 par Israël.

Le 7 octobre, sa fille Alma, 13 ans, son fils Noam, 16 ans, et son neveu Liam, 18 ans, ont été enlevés à son domicile. Tous trois ont été libérés pendant la première trêve.

Sa femme Yonat Or, créatrice de meubles de 50 ans, a été tuée dans l'attaque.

Dror Or était chef cuisinier et fromager à la laiterie du kibboutz.





- Sudthisak Rinthalak, 43 ans -

Originaire de la province de Nong Khai, dans le nord-est de la Thaïlande, Sudthisak Rinthalak était ouvrier agricole au kibboutz Beeri, où il a été tué.

Sa mort a été confirmée par Israël en mai 2024.

Divorcé et sans enfant, il travaillait en Israël depuis 2017.





- Lior Rudaeff, 61 ans -

L'Israélo-Argentin Lior Rudaeff a été tué à Nir Yitzhak, alors qu'il tentait de protéger le kibboutz avec quatre autres habitants. Tous ont été tués. Le corps de Lior Rudaeff a été emmené dans la bande de Gaza, en compagnie de celui de Tal Chaïmi,42 ans, dont le corps est toujours à Gaza.

Le matin de l'attaque, Lior Rudaeff a prévenu sa femme qu'il était blessé, avant d'envoyer à son épouse et à leurs quatre enfants un dernier message dans lequel il disait qu'il les aimait, selon The Times of Israël.

La mort de Lior Rudaeff a été officialisée en mai 2024.

Lior Rudaeff était chauffeur d'ambulance bénévole, selon le Forum des familles d'otages.





- Yossi Sharabi, 53 ans -

Yossi Sharabi et son frère Eli vivaient tous les deux au kibboutz Beeri avec leurs familles.

Enlevés le 7 octobre, ils ne connaissaient pas le sort réservé à leurs épouses et enfants.

Eli Sharabi, libéré en février 2025, a appris à son retour que sa femme et ses deux filles avaient été tuées le jour de son enlèvement. La femme de Yossi et ses trois filles ont elles survécu au massacre.

Yossi Sharabi a été tué dans un bombardement de l'armée israélienne sur le bâtiment où il était détenu avec deux autres otages. Seule survivante de cette tragédie, Noa Argamani, libérée plus tard dans une opération de sauvetage de l'armée israélienne, a pu témoigner des circonstances de sa mort, presque 100 jours après son enlèvement.





- Arye Zalmanovitz, 85 ans -

Arye Zalmanovitz, agriculteur de profession, fut l'un des fondateurs du kibboutz Nir Oz en 1955. "Pendant 60 ans, il s'est levé à 4h30 du matin pour labourer, semer et récolter", selon son fils Boaz, cité par le quotidien Haaretz.

Il est apparu mi-novembre 2023 dans une vidéo diffusée par le Hamas annonçant qu'il avait fait une crise cardiaque, sans que cela puisse être vérifié. Sa mort sera confirmée par le kibboutz Nir Oz en décembre 2023.

Des mois plus tard, Kaid Farhan Alkadi, otage libéré en août 2024 par l'armée israélienne, racontera que celui-ci était mort à ses côtés en novembre 2023 alors qu'ils étaient détenus ensemble dans un hôpital du sud de la bande de Gaza.

Arye Zalmanovitz avait deux fils et cinq petits-enfants.

