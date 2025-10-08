L’Egypte qualifiée pour la Coupe du monde 2026

L'Égypte s'est qualifiée mercredi pour la Coupe du Monde 2026 de football aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, après avoir battu Djibouti 3-0 à Casablanca.

C'est la quatrième fois dans son histoire que l'Égypte participera à la Coupe du Monde après les éditions de 1934, 1990 et 2018.

Les buts de l'Égypte ont été inscrits par Ibrahim Adel (8e) et Mohamed Salah (13e et 84e), lors du match qui s'est tenu au Maroc en raison de l'inéligibilité des stades à Djibouti. Lors du match aller, l'Égypte s'était largement imposée 6-0.

L'Égypte, qui termine officiellement en tête du groupe A des qualifications africaines, a porté son total à 23 points avec 5 points d'avance sur le Burkina Faso, qui finit deuxième (18 pts), devant la Sierra Leone (12 pts).

Les coéquipiers de Mohamed Salah, la star de Liverpool, devaient s'imposer pour garantir leur qualification, quel que soit le résultat des autres matchs de la neuvième et avant-dernière journée du groupe A de la zone Afrique.

L'attaquant de Manchester City Omar Marmoush, qui se remet d'une blessure, était absent de l'équipe égyptienne.

Les « Pharaons » avaient manqué la dernière Coupe du Monde 2022 au Qatar, après avoir échoué en qualification contre le Sénégal lors des tirs au but.

La dernière participation de l'Égypte remonte au Mondial 2018 en Russie, où elle avait perdu ses trois matchs.

Les Pharaons rejoignent la Tunisie et le Maroc, déjà qualifiés dans la zone Afrique.

Pour la première fois, neuf représentants africains participeront à la Coupe du monde en juin 2026. Il pourrait même y en avoir un dixième après les barrages intercontinentaux.