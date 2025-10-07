Kassem estime que le Hezbollah est sorti « fort » de sa guerre contre Israël, et remercie l'Iran

Dans un discours prononcé mardi à l’occasion de l’événement « L’Iran solidaire » organisé à Téhéran, le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem a souligné que son parti « a mené une bataille de la plus grande intensité », après l'ouverture du front de soutien au Hamas, le 8 octobre 2023.

« Mais nous en sommes sortis forts, déterminés », a-t-il dit-il, malgré les coups durs subis par la milice, qui a perdu son commandement historique et des milliers de combattants, selon le parti lui-même. Évoquant la mémoire de son prédécesseur assassiné Hassan Nasrallah, Naïm Kassem l'a qualifié de « martyr de la Palestine ».

Il a également remercié « la République islamique d’Iran pour son soutien » au Hezbollah dans tous les domaines et l'a félicitée « pour la résistance héroïque qu’elle a manifestée face à l’agression américano-sioniste ». « Nous ressentons que l’Iran tout entier, du début à la fin, était à nos côtés. Il nous a accordé son aide, soutenus, et nous a fait ressentir cette détermination et cette force » a-t-il déclaré. Et le cheikh Kassem d'ajouter : « Vous avez donné au monde un exemple de courage sous la direction bénie de l’imam Khamenei ».

De son côté, l'influent membre du bureau politique du parti chiite, Mahmoud Comati, a affirmé dans un discours mardi que « notre chemin est long et continu, et nous restons fermes sur la ligne de la résistance », ajoutant que « toutes les pressions ne nous feront pas reculer », rapporte le site d'information el-Nashra, en dépit de la décision du gouvernement libanais prise le 5 août dernier de rétablir le monopole d’État sur les armes.

Plus tôt, le Hezbollah avait publié un communiqué renouvelant « son serment de rester aux côtés du peuple palestinien résistant », à l'occasion du 2e anniversaire de l'opération menée par le Hamas le 7 octobre 2023, sans mentionner cependant son front de soutien ouvert au lendemain de l'attaque et fermé en novembre 2024. « La guerre à Gaza a révélé le vrai visage de l’entité sioniste criminelle (...) dévoilant ouvertement ses plans expansionnistes et agressifs », avait-il ajouté.

Malgré le cessez-le-feu du 27 novembre 2024, qui avait mis fin à plus d’un an de conflit meurtrier entre Israël et le Hezbollah, l'armée israélienne continue de mener des frappes quasi quotidiennes au Liban, affirmant viser des responsables de la formation pro-iranienne et l’accusant de tenter de reconstituer ses forces. L’ONU avait indiqué début octobre que 103 civils ont été tués au Liban depuis l’entrée en vigueur de la trêve.

Affaibli par la guerre, qui a fait plus de 4 000 morts au Liban, le Hezbollah, longtemps force politique et militaire dominante, subit désormais de fortes pressions pour remettre ses armes à l’État. Début septembre, l’armée libanaise avait présenté un plan de désarmement du parti d’ici fin 2025, une initiative vivement critiquée par le tandem chiite, qui s’y oppose fermement.