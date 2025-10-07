Les 7 ruptures de l’après 7-Octobre

Un monde est mort le 7-Octobre 2023. Ou c’était peut-être avant. C’était peut-être le 11 septembre 2001, quand le XXIe siècle a surgi avec fracas dans tout ce qui le caractérise : le règne de l’instantanéité, de l’émotion et de l’image, la volonté de revanche des « humiliés », la course effrénée à la désinformation, l’exploitation de la terreur comme arme politique, la fin de la « mondialisation heureuse » et le retour en force – sous de nouvelles formes – du religieux. C’était peut-être le 20 mars 2003, quand l’hyperpuissance mondiale décidait d’envahir un autre pays sur la base d’un mensonge, s’essuyant les pieds sur le droit international et envoyant ainsi un message on ne peut plus limpide à tous ceux qui n’en demandaient pas tant : la force prévalait à nouveau sur le droit. Ou...

