Quatre civils tués dans une frappe dans la région de Kherson sous occupation russe


AFP / le 07 octobre 2025 à 12h11

Un appartement touché par une frappe russe à Kherson, le 2 octobre 2025. REUTERS/Nina Liashonok

Une frappe de drone a tué quatre personnes dans la partie de la région ukrainienne de Kherson (sud) sous occupation russe, a affirmé mardi le responsable local nommé par Moscou dans ce territoire, qui a accusé Kiev d'avoir visé délibéremment des civils. 

Sur Telegram, ce responsable, Vladimir Saldo, a affirmé que ces quatre personnes avaient été tuées sur une route entre les localités de Zavodivka et Gornostaïvka lors d'une attaque ukrainienne de drones « ciblant des véhicules civils ». 

Une frappe de drone a tué quatre personnes dans la partie de la région ukrainienne de Kherson (sud) sous occupation russe, a affirmé mardi le responsable local nommé par Moscou dans ce territoire, qui a accusé Kiev d'avoir visé délibéremment des civils. 

Sur Telegram, ce responsable, Vladimir Saldo, a affirmé que ces quatre personnes avaient été tuées sur une route entre les localités de Zavodivka et Gornostaïvka lors d'une attaque ukrainienne de drones « ciblant des véhicules civils ». 

