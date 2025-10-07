Menu
Moyen-Orient - Éclairage

« Grand Israël », entre fantasme et réalité

Depuis le 7-Octobre, les discours expansionnistes israéliens sont plus assumés que jamais.

Soulayma MARDAM BEY, le 07 octobre 2025 à 00h00

« Grand Israël », entre fantasme et réalité

Des manifestants israéliens d’extrême droite se rassemblent sur une colline surplombant la bande de Gaza assiégée, près de la barrière frontalière, le 30 juillet 2025. Menahem Kahana/AFP

Avril 1970. Lors de son dernier discours en tant que membre de la Knesset, l’ancien Premier ministre israélien David Ben Gourion évoque le dilemme difficile auquel, selon lui, Israël sera désormais confronté. « La guerre des Six-Jours a créé de nouvelles tendances, ou du moins ce qui semble être de nouvelles tendances : celles des partisans de la paix et celles de la possession de toute la terre d’Israël. Je ne sais pas à qui j’appartiens », dit-il, ajoutant avoir toujours été « pour les deux ». Une sortie qui illustre parfaitement le pragmatisme du père fondateur de l’État hébreu, figure de proue de la gauche israélienne. Quelques années avant sa mort (1973), celui qui a fait de la construction d’un État juif le combat de sa vie remarque que le pays se trouve à la croisée des chemins. Face à la conquête des nouveaux territoires, il...
