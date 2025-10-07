« Grand Israël », entre fantasme et réalité

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Avril 1970. Lors de son dernier discours en tant que membre de la Knesset, l’ancien Premier ministre israélien David Ben Gourion évoque le dilemme difficile auquel, selon lui, Israël sera désormais confronté. « La guerre des Six-Jours a créé de nouvelles tendances, ou du moins ce qui semble être de nouvelles tendances : celles des partisans de la paix et celles de la possession de toute la terre d’Israël. Je ne sais pas à qui j’appartiens », dit-il, ajoutant avoir toujours été « pour les deux ». Une sortie qui illustre parfaitement le pragmatisme du père fondateur de l’État hébreu, figure de proue de la gauche israélienne. Quelques années avant sa mort (1973), celui qui a fait de la construction d’un État juif le combat de sa vie remarque que le pays se trouve à la croisée des chemins. Face à la conquête des nouveaux territoires, il...

Avril 1970. Lors de son dernier discours en tant que membre de la Knesset, l’ancien Premier ministre israélien David Ben Gourion évoque le dilemme difficile auquel, selon lui, Israël sera désormais confronté. « La guerre des Six-Jours a créé de nouvelles tendances, ou du moins ce qui semble être de nouvelles tendances : celles des partisans de la paix et celles de la possession de toute la terre d’Israël. Je ne sais pas à qui j’appartiens », dit-il, ajoutant avoir toujours été « pour les deux ». Une sortie qui illustre parfaitement le pragmatisme du père fondateur de l’État hébreu, figure de proue de la gauche israélienne. Quelques années avant sa mort (1973), celui qui a fait de la construction d’un État juif le combat de sa vie remarque que le pays se trouve à la croisée des chemins. Face à la...

