Alep, toujours hantée par les fantômes d’Assad

Alep s'étend à travers le trou d'un mur de l'actuelle municipalité de la ville, par lequel les snipers tiraient en direction de la ligne de démarcation. Photo Clara Hage/L'Orient-Le Jour
Ici, c’était le « passage de la mort ». À première vue, Boustan al-Qasr pourrait passer pour un banal axe routier d’Alep, marqué par les stigmates de la guerre. Des immeubles lacérés, des balcons éventrés, des vitres envolées. Sur d’autres avancées, du linge sèche au vent. En contrebas, des passants, marchands ambulants et voitures se bousculent sur l’avenue. Entre 2012 et 2016, Alep est coupée en deux. À l’ouest, les loyalistes. À l’est, les rebelles, jusqu’à leur défaite après plusieurs mois de siège. La balafre se situe sur cette voie et Boustan al-Qasr est alors le seul point de passage reliant ces deux mondes. Sur cette ancienne ligne de démarcation, les tireurs embusqués de l’armée régulière tiraient sur les civils qui se risquaient, de jour seulement, à traverser pour rejoindre leurs proches, acheter des biens ou se rendre à...
Ici, c’était le « passage de la mort ». À première vue, Boustan al-Qasr pourrait passer pour un banal axe routier d’Alep, marqué par les stigmates de la guerre. Des immeubles lacérés, des balcons éventrés, des vitres envolées. Sur d’autres avancées, du linge sèche au vent. En contrebas, des passants, marchands ambulants et voitures se bousculent sur l’avenue. Entre 2012 et 2016, Alep est coupée en deux. À l’ouest, les loyalistes. À l’est, les rebelles, jusqu’à leur défaite après plusieurs mois de siège. La balafre se situe sur cette voie et Boustan al-Qasr est alors le seul point de passage reliant ces deux mondes. Sur cette ancienne ligne de démarcation, les tireurs embusqués de l’armée régulière tiraient sur les civils qui se risquaient, de jour seulement, à traverser pour rejoindre leurs...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.