Alep, toujours hantée par les fantômes d’Assad

Ici, c’était le « passage de la mort ». À première vue, Boustan al-Qasr pourrait passer pour un banal axe routier d’Alep, marqué par les stigmates de la guerre. Des immeubles lacérés, des balcons éventrés, des vitres envolées. Sur d’autres avancées, du linge sèche au vent. En contrebas, des passants, marchands ambulants et voitures se bousculent sur l’avenue. Entre 2012 et 2016, Alep est coupée en deux. À l’ouest, les loyalistes. À l’est, les rebelles, jusqu’à leur défaite après plusieurs mois de siège. La balafre se situe sur cette voie et Boustan al-Qasr est alors le seul point de passage reliant ces deux mondes. Sur cette ancienne ligne de démarcation, les tireurs embusqués de l’armée régulière tiraient sur les civils qui se risquaient, de jour seulement, à traverser pour rejoindre leurs...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte