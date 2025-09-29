EDL annonce une campagne de lutte contre les branchements illégaux

La direction d'Electricité du Liban (EDL) a annoncé dans un communiqué lundi le lancement d'une vaste campagne de lutte contre les branchement illégaux et les vols d'électricité sur tout le territoire.

« L'institution a lancé des campagnes de suppression des violations sur le réseau électrique à travers tout le pays, afin de limiter le gaspillage non technique résultant de ces infractions, avec le soutien, lorsque nécessaire, des forces de sécurité, pour lequel elle exprime sa gratitude », pouvait-on plus précisément lire.

EDL prévoit de « dresser des procès-verbaux à l’encontre de tous les contrevenants et des auteurs de violations, sans exception, et d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne qui ne régulariserait pas sa situation ou qui recommencerait à enfreindre la loi et à violer le réseau. »

Le fournisseur public d'électricité avait mené une campagne similaire en 2023, sous le mandat de l'ancien ministre de l'Énergie Walid Fayad, remplacé en début d'année par Joe Saddi dans le gouvernement formé par Nawaf Salam.